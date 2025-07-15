ألف لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بالعين

أبوظبي في 15 يوليو/ وام/ يواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة استعداداته المكثفة لاستضافة النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تنطلق منافساتها في مدينة العين خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 60 دولة، في رقم قياسي يعكس تنامي مكانة البطولة على الصعيد الدولي.

وتأتي في طليعة الدول المشاركة كل من أوكرانيا حاملة اللقب، والمملكة المتحدة، وأوزبكستان، والإمارات، وأرمينيا.

وتُقام البطولة للمرة الأولى في مدينة العين، بينما تواصل دولة الإمارات استضافتها للعام الرابع على التوالي، وتشهد نسخة هذا العام نمواً استثنائياً في عدد المشاركين، حيث ارتفع من 200 لاعب ولاعبة في النسخة الثالثة التي أُقيمت عام 2022 إلى أكثر من 1000 مشارك ومشاركة في نسخة هذا العام، ما يؤكد النجاح المتصاعد للبطولة والدور الحيوي لدولة الإمارات في تحويلها إلى وجهة مفضلة للمواهب الصاعدة في رياضات الفنون القتالية المختلطة.

وأكد سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، أن التحضيرات للبطولة تسير وفق خطة شاملة تشمل الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، لضمان تقديم نسخة متميزة تليق بمكانة الإمارات وتاريخها في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وقال إن نسخة هذا العام تُسجل مشاركة قياسية تعكس النمو المتسارع الذي تشهده البطولة، وتعزز من حضورها العالمي كمنصة لتأهيل أبطال المستقبل في الفنون القتالية المختلطة.

وأوضح أن هذه النسخة ستوفر تجربة متكاملة للرياضيين والوفود والجمهور، سواء على مستوى المنافسات أو من خلال البرامج الثقافية والترفيهية المصاحبة، بما يسهم في ترسيخ مكانة البطولة كحدث رياضي عالمي وملتقى للمواهب الواعدة.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته لخوض المنافسات من خلال معسكر تدريبي خارجي في تايلاند، بهدف رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتمكينهم من تقديم أداء مشرف يعكس تطور رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، والمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة.