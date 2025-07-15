أناسي للإعلام تنظم حلقة نقاشية حول تراث مالطا العربي-الإسلامي وإرثها اللغوي

أبوظبي في 15 يوليو / وام / نظمت أناسي للإعلام بالتعاون مع سفارة مالطا لدى الدولة حلقة نقاشية ضمن برنامج “موعد نقاش”، بعنوان “الكُنتيلينا: الجذور العربية في اللغة المالطية وعصر العرب والإسلام في مالطا”، قدمتها سعادة ماريا كاميليري كاليا، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة.

حضر الحلقة النقاشية، الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان أول سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، وعدد من السفيرات وزوجات السفراء وعضوات الهيئة الدبلوماسية بالدولة ، إضافة إلى عدد من الشخصيات والمهتمات بالثقافة وعضوات موعد نقاش.

وقدمت سعادة ماريا كاميليري، استكشافًا غنيًا لتطور لغة مالطا والروابط التاريخية العميقة مع العالم العربي - الإسلامي.

وتناولت خلال الحلقة النقاشية عددا من المحاور أهمها “الكُنتيلينا”، وهو أقدم نص أدبي معروف باللغة المالطية، ويعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، وكتب النص بأحرف لاتينية، ويعتبر كنزًا لغويًا يعكس اللغة المالطية في بداياتها، والتي كانت تُعتبر حينها "لغة عربية" نظرًا لفونولوجيا وهيكلها السامي في المقام الأول.

وناقشت السفيرة ماريا كاميليري كيف أن هذه القصيدة تعمل كجسر لغوي بين التراث السامي لمالطا وهويتها الأوروبية، كما قدمت سياقًا تاريخيًا عن العصر العربي-الإسلامي في مالطا، الذي امتد من حوالي عام 870 حتى 1091 ميلادية، وقد ترك خلال هذه الفترة بصمة دائمة على لغة الجزيرة وثقافتها وهويتها، وهو تأثير لا يزال يشكل الشعب المالطي ومكانتهم في المنطقة الأورو- متوسطية.

وأكدت ماريا كاميليري على الحاجة إلى التعاون بين الثقافات ومشاركة المعرفة لتعزيز الفهم المتبادل والاحترام بين المجتمعات المتنوعة.

وفي ختام الحلقة تم فتح باب النقاش ، حيث طرح الحاضرون أسئلة هامة حول المشهد اللغوي الفريد في مالطا وأهميته للهوية الثقافية المعاصرة.