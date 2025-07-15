"دوكاب" تشارك في "Build4Asia2025" وتبدأ توريد الكابلات لمستشفى في هونغ كونغ

دبي في 15 يوليو/ وام/ أعلنت مجموعة دوكاب، اليوم، عن بدء توريدها للكابلات الكهربائية المتطورة لمستشفى الجديد في منطقة كاي تاك، أحد أكبر وأحدث مشاريع البنية التحتية الصحية في هونغ كونغ.

جاء ذلك خلال مشاركة المجموعة في فعاليات معرض "Build4Asia2025"، الذي يُقام في هونغ كونغ في الفترة من 15 إلى 17 يوليو 2025.

واستعرضت دوكاب خلال المعرض حلولها للكابلات التي تركز على السلامة، والتي ستدعم البنية التحتية الحيوية للمستشفى.

وقال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في "دوكاب"، إن هذا المشروع يعكس التزام دوكاب بدعم احتياجات البنية التحتية المتنامية في آسيا، في وقتٍ تتصدر فيه الرعاية الصحية أولويات الحكومات.

وأكد أن الفوز بمشروع مستشفى الجديد يُعزز مكانة دوكاب كشريك موثوق في مشاريع البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء آسيا، حيث يُسهم التوسع السريع والنمو السكاني في زيادة الطلب غير المسبوق على مشاريع الرعاية الصحية والنقل والتنمية الحضرية.

وتم اختيار شركة "دوكاب" لتزويد أكثر من 455 كيلومتراً من الكابلات المتخصصة لهذا المرفق.