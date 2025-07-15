"دناتا" تبدأ تشغيل مركبات ذاتية القيادة في مطار آل مكتوم الدولي

دبي في 15 يوليو /وام/ أعلنت دناتا، لخدمات الطيران والسفر، بدء تشغيل أسطول من المركبات ذاتية القيادة في مطار دبي وورلد سنترال- آل مكتوم الدولي.

وتشغل دناتا الآن ست جرارات كهربائية ذاتية القيادة من طراز "EZTow" تم تطويرها من قبل شركة "TractEasy" في مطار آل مكتوم الدولي، تُستخدم في نقل الأمتعة بين مباني الركاب والطائرات، وتقوم بجرّ ما يصل إلى أربع حاويات أمتعة في الرحلة الواحدة، بسرعة تصل إلى 15 كيلومترا في الساعة، على مسارات محددة مسبقاً.

وستتم، مع دمج هذه المركبات تدريجياً ضمن العمليات اليومية، إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يشغلون الجرارات اليدوية إلى مهام أكثر تعقيداً وذات قيمة مضافة، ما يسهم في تسريع عمليات توصيل الأمتعة وتحسين الكفاءة العامة، فضلا عن إسهامها في الحد من الأخطاء البشرية، ما يعزز مستويات السلامة في ساحات المطار.

وكانت دناتا بدأت تنفيذ هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 6 ملايين درهم "1.6 مليون دولار"، بالمستوى الثالث من القيادة الذاتية، والذي يتطلب إشرافاً بشرياً محدوداً، وستتم ترقية هذا المستوى إلى المستوى الرابع من القيادة الذاتية، الذي يتميز بقدرات قيادة ذاتية كاملة في بيئات خاضعة للتحكم في أوائل عام 2026.

ويأتي هذا الإطلاق بعد أكثر من عام من التعاون بين دناتا و"TractEasy" ومطارات دبي والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، لتطوير إطار تنظيمي جديد لتشغيل المركبات الذاتية في بيئة ساحة المطار، والتي ما زالت تفتقر إلى أطر واضحة على المستوى العالمي.

وستستخدم دناتا هذا المشروع لتجربة وتطوير نماذج تشغيل مختلفة للمناولة الأرضية الذاتية، بهدف الوصول إلى النموذج الأنسب للتطبيق على نطاق أوسع، خاصة مع توسعة مطار آل مكتوم الدولي، المتوقع أن يصبح أكبر مطار في العالم بطاقة تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن سنوياً.

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول دائرة عمليات المطارات في الإمارات العربية المتحدة في دناتا، إن الأتمتة يمكن أن تكون عنصراً حيوياً لتأسيس بنية تحتية أكثر ذكاءً وأماناً ومرونة، خصوصا مع تنامي الطلب على السفر العالمي وزيادة المتطلبات التشغيلية.

من جانبه قال ريتش رينو، الرئيس التنفيذي لشركة "TractEasy" إن التوجه لاعتماد معدات الدعم الأرضي ذاتية القيادة يسهد اهتماماً متزايداً، وإن الشراكة مع دناتا تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر أمانًا وكفاءة.