توقعات بهطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية

سـيؤول في 15 يوليو /وام/ ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية اليوم، أن من المتوقع هطول أمطار موسمية في منطقة "تشونجتشونج" والأجزاء الجنوبية من مقاطعتي "كيونجي" و"جانجوون"، مع هطول أمطار كل ساعة بما يصل إلى 50 ملليمترًا، خلال الفترة بين مساء يوم غد الأربعاء وصباح الخميس.

وأفادت شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، بأن من المتوقع أن يصل الحد الأقصى لهطول الأمطار على منطقتي العاصمة و"تشونجتشونج" إلى 150 ملليمترًا حتى بعد غدٍ الخميس، مع تساقط ما يصل إلى 100 ملليمتر من الأمطار في مقاطعتي "كانجوون" و"جولا" الشمالية، وما يصل إلى 80 ملليمترًا في "بوسان" و"أولسان" ومنطقة "كيونجسانج".

ومن المرجّح أن يؤثّر هطول الأمطار على جزيرة "جيجو" السياحية جنوب البلاد، وعلى المناطق الأخرى الواقعة جنوبًا أيضًا، بدايةً من ظهر الخميس.

