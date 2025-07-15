استقرار التضخم في السعودية عند 2.3 % خلال يونيو 2025

الرياض في 15 يوليو/ وام/ سجَّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا بلغ 2.3 % خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك خلال يونيو 2025 عند نسبة 0.2% مقارنةً بشهر مايو 2025، وذلك على أساس شهري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن مؤشر أسعار الجملة شهد استقرارا نسبيًا بلغ 2.1% في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1% في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025.

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