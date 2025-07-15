"غاز الإمارات" ومنطقة التجارة الحرة في أم القيوين توقعان مذكرة تفاهم

دبي في 15 يوليو / وام /وقعت شركة "غاز الإمارات"، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة اينوك، مذكرة تفاهم مع منطقة التجارة الحرة في أم القيوين، لتوفير حلول شاملة للغاز بشكل حصري لجميع العملاء داخل المنطقة الحرة، في خطوة تدعم خطط توسع "غاز الإمارات" وتعزز مكانتها كمزود موثوق لحلول الطاقة في الدولة.

وقع الاتفاقية نادر الفردان، المدير العام لشركة "غاز الإمارات"، وجونسون م. جورج، المدير العام لمنطقة التجارة الحرة في أم القيوين، بحضور الشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك، في مقر المجموعة الرئيسي بدبي.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم "غاز الإمارات" خدمات متكاملة تشمل أنظمة الغاز المركزية، وتركيب الخزانات، وتوريد الغاز، إلى جانب الخدمات الفنية والاستشارية، على أن يتم تصميم كل حل وفقاً لتقييمات داخلية شاملة تتضمن الجوانب الفنية والمالية ومتطلبات السلامة.

وأكد الطرفان أن الشراكة تمثل نموذجاً للتعاون المستقبلي بين شركات الطاقة والمناطق الحرة والصناعية في الدولة، وتبرز أهمية اتفاقيات التوريد الحصرية في تعزيز الكفاءة وتوفير بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين.

وقال لوتاه: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز عروضنا وخدماتنا بما يلبي احتياجات الشركات العاملة في المنطقة الحرة بأم القيوين، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، ويعكس التزامنا بتقديم حلول موثوقة للطاقة وفق أعلى المعايير".

من جهته، قال جونسون م. جورج: "تحقيق بيئة مثالية للمستثمرين يتطلب بنية تحتية متقدمة وشراكات استراتيجية. ويمثل تعاوننا مع شركة "غاز الإمارات"خطوة مهمة في هذا الاتجاه، نظراً لما تتمتع به من سجل مهني راسخ وحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والتميز".