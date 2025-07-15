عمار بن حميد يستقبل القنصل العام الفرنسي

عجمان في 15 يوليو/وام/ استقبل سموّ الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي وليّ عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، سعادة جان كريستوف باري، القنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي والإمارات الشمالية.

ورحّب سموّ وليّ عهد عجمان، بسعادة القنصل العام لجمهورية فرنسا، واستعرض معه خلال اللقاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتّى المجالات.

وبحث سموّه والقنصل الفرنسي، سبل تعزيز التعاون في القطاعات المختلفة، وذلك انطلاقاً من أواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.

من جانبه، عبّر سعادة جان كريستوف باري، وأعضاء الوفد المرافق له، عن خالص شكرهم وصادق امتنانهم لسمو الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي، على كرم الضيافة وحفاوة الترحيب، مشيدين بالتطور المتنامي في إمارة عجمان، وما توفره من فرص واعدة لنجاح الأعمال في القطاعات كافة.

وحضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، وسعادة وليد خليل أحمد الهاشمي المستشار في الديوان الأميري.