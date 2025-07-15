بيع 400 وحدة سكنية في جزيرة الجبيل بـ 10 مليارات درهم

أبوظبي في 15 يوليو /وام/ تشهد جزيرة الجبيل في أبوظبي، التي تُعد من أبرز الوجهات السكنية الحديثة في الإمارة، تقدماً ملحوظاً في أعمال تطويرها، حيث تمضي مشاريعها بوتيرة متسارعة لتعزيز البنية التحتية وتوفير مجتمعات متكاملة تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات العقارية.

وأكد المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار و الشريك الإداري في شركة ليد للتطوير العقاري، التي تتولى تطوير وإدارة مشروع جزيرة الجبيل في أبوظبي، على بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير الجزيرة، حيث تم تسليم حتى الآن أكثر من 400 وحدة سكنية.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن هذه الوحدات تساهم بدور فاعل في جذب الاستثمارات الخارجية التي تعد من العوامل الأساسية لنمو القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للوحدات السكنية التي تم بيعها ضمن المشروع نحو 10 مليارات درهم.

وتوقع أن يتم تسليم بحدود 1200 وحدة عقارية من المرحلة الأولى حتى نهاية العام الجاري 2025و طرح وحدات سكنية أخرى في الربع الرابع من 2025 و طرح المرحلة الثانية من مشروع تطوير جزيرة الجبيل للسوق خلال العام المقبل.

وأوضح أن إجمالي محفظة مشاريع ليد للتطوير العقاري الحالية تبلغ نحو 15 مليار درهم، مؤكداً استمرار جهودهم في تطوير بنية تحتية متكاملة تسهم في ترسيخ مكانة جزيرة الجبيل كأحد المحاور الاقتصادية الحيوية لإمارة أبوظبي، إضافة إلى تطوير مشاريع جوهرية أخرى تدعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

وأشار إلى العمل حاليا على مجموعة من المشاريع الجديدة التي سيتم الكشف عنها قريبا داخل وخارج أبوظبي كالمشروع التطويري في إسبانيا، إلى جانب توسع أعمالهم في مدينة العين.

تمتد جزيرة الجبيل على مساحة 40 مليون متر مربع، فيما تمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 5 ملايين متر مربع، وتضم وحداتها 854 فيلا و164 قطعة أرض و303 تاون هاوس و465 شقة.

وتبلغ نسبة المساحة المخصصة للبناء في جزيرة الجبيل 20% فقط من إجمالي مساحة الجزيرة .