اتحاد الإمارات لكرة القدم يؤهل 85 دارساً في مجال التحكيم

دبي في 15 يوليو/وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، مشاركة 85 دارساً في انطلاق ملتقى "الحكام المستجدين"، بمقره في دبي.

ويتلقى المشاركون محاضرات على مدار 5 أيام حتى 17 يوليو الجاري، لشرح قوانين اللعبة، وشروط وقياسات الملعب، وقياسات الكرة، ومهام ودور حكم المباراة، والأطقم المساعدة، ومدة المباراة، وبداية واستئناف اللعب.

كما تتضمن حالات الكرة داخل وخارج الملعب، وتحديد نتيجة المباراة، واحتساب التسلل، والأخطاء، وسوء السلوك، والركلات الحرة والجزائية، ورمية التماس وركلة المرمى والركلة الركنية.

وحضر الفعاليات حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة الحكام، وأحمد يعقوب، المسؤول الفني للمحاضرين والمقيّمين، ويقدم محاضراتها صالح المرزوقي، وحسن المهري، وسلطان ساحوه، ومسعود حسن، وجاسم عبدالله.