جوائز استراتيجية شركات الطيران 2025 تكرم فلاي دبي

دبي في 15 يوليو /وام/ فاز غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، بجائزة القيادة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن جوائز استراتيجية شركات الطيران 2025.

تُعدّ جوائز استراتيجية شركات الطيران، في نسختها الحادية والعشرين، التي نظمت أمس، في لندن، من الجوائز المعروفة عالمياً للاحتفاء بالتميز في قيادة شركات الطيران والابتكار الاستراتيجي. ويتم تنظيم هذه الجوائز من قبل "فلايت جلوبال" بالشراكة مع "كورن فيري"، وتُقيّمها لجنة تحكيم مستقلة من كبار خبراء الصناعة.

وقال غيث الغيث : يعكس هذا التقدير جهودنا الجماعية ويعد تقديراً لرؤية القيادة الحكيمة والبنية التحتية عالمية المستوى لدبي، والتي أرست الأساس للابتكار والنمو والنجاح على المدى الطويل.



وتخدم شبكة فلاي دبي التي تأسست في العام 2008 أكثر من 135 وجهة في 58 دولة .



