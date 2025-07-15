"الإمارات دبي الوطني": إتمام تسهيلات سندات بـ3.9 مليار درهم لتحالف الشركات المنفذة للخط الأزرق لمترو دبي

دبي في 15 يوليو /وام/ أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إتمام تسهيلات سندات تمويل مشتركة بقيمة 3.9 مليار درهم لتحالف شركات "مابا" و"ليماك" و"سي. آر. آر. سي" المنفذة لمشروع الخط الأزرق الجديد لمترو دبي، وفق بيان صحفي صادر اليوم.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أرست عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي على تحالف شركات "مابا"، و"ليماك"، و"سي. آر. آر. سي"، وبناءً على ذلك، تعاون بنك الإمارات دبي الوطني مع التحالف بأسلوب شامل وتعاوني.

وتبلغ تكلفة مشروع الخط الأزرق لمترو دبي نحو 20.5 مليار درهم، ويعد مكوناً أساسياً في خطة دبي الحضرية 2040 لإنشاء وتطوير وتوسيع شبكة عالمية المستوى من خدمات النقل العام وحلول التنقل التي تربط المجتمعات بالمواقع الرئيسية، وتخفف من الازدحام المروري، وتمكن من تسهيل حركة الأفراد في جميع أنحاء الإمارة.

ومن المقرر اكتمال مشروع الخط الأزرق لمترو دبي في سبتمبر 2029، وسيوفر ربطاً سلساً مع تشغيل خطي المترو الحاليين الأحمر والأخضر، بالإضافة إلى خطوط الحافلات وسيارات الأجرة.

وسيخدم المشروع، الذي أعلنت عنه هيئة الطرق والمواصلات حوالي 350,000 راكب يومياً في عام 2040، وباعتباره شبكة سكك حديدية كهربائية متطورة، فإن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي يتماشى مع إطار التمويل المستدام لبنك الإمارات دبي الوطني، ما يؤهله للتمويل الأخضر ضمن فئة "النقل النظيف".

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: يعد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي إنجازاً بارزاً من شأنه أن يسهم بشكل استراتيجي ومهم في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة من خلال توفير حلول جديدة وفعالة للمواصلات العامة والتنقل الجماعي تواكب الزيادة السكانية، وترسخ هذه الصفقة الكبرى مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كشريك مصرفي مفضل لمختلف المشاريع الضخمة التي تُحدث نقلة نوعية في مشهد دبي وقدراتها وجاذبيتها العالمية.

ومن جانبه، قال مورثان دوروك جونال، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "مابا": يمثل نجاح عملية إتمام التمويل مع بنك الإمارات دبي الوطني إنجازاً مهماً، ويعكس الثقة الممنوحة في قدرة تحالفنا على تنفيذ مشاريع عالية التأثير.

وقال سردار باكاكسيز، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات "ليماك": يجسد مشروع الخط الأزرق الجديد لمترو دبي نهج دبي الاستشرافي في التنمية الحضرية، وتمثل اتفاقية التمويل مع بنك الإمارات دبي الوطني إنجازاً مهماً، يتيح لنا توظيف خبراتنا العالمية ورؤانا وحلولنا المبتكرة، والمساهمة في تحقيق طموح دبي لبناء مدينة مستدامة ومتصلة رقمياً بسلاسة.