ملتقى "مهارات الشباب" في أم القيوين يعزز التمكين

أم القيوين في 15 يوليو/ وام/ نظم مركز شباب فلج المعلا، بالتعاون مع مجلس شباب أم القيوين، ملتقى "مهارات الشباب" تحت شعار "إدارة.. تمكين.. مهارة"، احتفاءً باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف 15 يوليو.

ويأتي الملتقى في اطار حرص المؤسسة الإتحادية للشباب في التأكيد على أهمية تمكين الشباب وتعزيز دورهم المحوري في صناعة المستقبل، من خلال تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية والمهنية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية المستدامة.

حضر الملتقى سعادة محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور إبراهيم سيف بوعصيبة، رئيس مجلس شباب أم القيوين، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية.

وبدأت فعاليات الملتقى بعرض تراثي لفن اليولة و لمشروع تعلم ميكانيكا السيارات الكلاسيكية الذي نفّذه شباب فلج المعلا. شارك مشروع "العاش" للرسم على القماش بعرض منتجاته المنوعة، إلى جانب عرض أعمال طلبة الجامعة القاسمية، ومشاركتهم الفنية في الخط العربي، إلى جانب عرض لوحات فنية من أعمال نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشاركة مجلس شباب أم القيوين بعرض لوحات فنية من تنفيذ الفنانة التشكيلية حصة المعلا، ومشاركة دائرة السياحة والآثار بعرض مجسمات تراثية تعكس عمق الموروث الثقافي، بالإضافة إلى عزف موسيقي شبابي حي.

كما تضمّن الملتقى برنامج "تكوين الغرير"، إحدى المبادرات التعليمية التي أطلقتها مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، بهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي، وتعزيز جاهزيتهم للتوظيف وريادة الأعمال.

كما شملت عرضا لقسم الذكاء الاصطناعي الذي عرف بتقنيات الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، دعماً لتوجهات الدولة في تمكين الأجيال القادمة بالمعرفة التقنية المتقدمة.

وفي محور ريادة الأعمال، استعرض الشباب مشاريعهم الناشئة

وشهدت الفعاليات جلسة قدّم خلالها خالد وليد الزرعوني تجربته كأصغر إماراتي يحصل على رخصة الوساطة العقارية من دائرة الأراضي والأملاك بدبي عقب تخرجه من المرحلة الثانوية.