"الشارقة الخيرية" تعالج أكثر من 1000 مريض داخل الدولة خلال النصف الأول

الشارقة في 15 يوليو/ وام / قالت جمعية الشارقة الخيرية إنها قدمت دعما لعلاج 1008 حالات مرضية داخل الدولة خلال النصف الأول من 2025 بإجمالي إنفاق بلغ 26.6 مليون درهم في إطار برنامجها الإنساني المستمر لتوفير الرعاية الطبية للمحتاجين وتخفيف الأعباء الصحية والمالية عن الأسر ذات الدخل المحدود، وضمن منظومة متكاملة تنفذها إدارة المساعدات الداخلية بالتنسيق مع القطاع الصحي.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي بالجمعية، إن البرنامج العلاجي يُمثّل واحدًا من أكثر البرامج طلبًا وتأثيرًا ويجسد التزام الجمعية بتوفير الحق في العلاج كأولوية.