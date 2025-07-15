"شمس" تطلق النسخة الثانية من برنامجها الصيفي

الشارقة في 15 يوليو / وام /أعلنت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، عن إطلاق نسخة جديدة من برنامجها الصيفي يُقام خلال الفترة من 28 يوليو الجاري حتى 7 أغسطس المقبل، لتقديم تجربة ترفيهية وتعليمية غنية تُسهم في تنمية المهارات وشغل أوقات الفراغ لدى الأطفال بشكل هادف.

يُقام البرنامج الصيفي في مركز الأعمال التابع لـ"شمس" موجهاً للأطفال من عمر 6 إلى 16 عامًا، ضمن مزيج متوازن من الأنشطة التعليمية والترفيهية تهدف إلى تعزيز التفكير الإبداعي وبناء الثقة بالنفس وصقل المهارات الشخصية والإعلامية في آنٍ واحد.

و تأتي النسخة الثانية من البرنامج لتجسّد رؤية "شمس" في بناء بيئات تعليمية مبكرة، تحتضن المواهب منذ الطفولة وتوفّر للأطفال فرصة استكشاف عوالم الإعلام والفنون والتكنولوجيا بأسلوب تفاعلي ممتع تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين في التعامل مع الفئات العمرية الصغيرة.

وسيتضمن البرنامج مجموعة من الورش المتكاملة .