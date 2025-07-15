شرطة دبي تستعرض نتائج مبادرة "الروح الإيجابية"

دبي في 15 يوليو / وام / عقدت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلةً في مجلس الروح الإيجابية، مؤتمراً صحفياً اليوم، لاستعراض نتائج مبادرة الروح الإيجابية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك في قاعة الدراجات بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء الطبيب استشاري علي سنكل، المستشار الصحي لشرطة دبي، والبروفيسور علي حسن سلمان ناصر، السفير الإقليمي لدى الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإمارات وعُمان، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، ومحمد الحجاجي، المنسق العام لمجلس الروح، وعدد من الضباط وممثلي وسائل الإعلام.

وقالت فاطمة بوحجير، إن مبادرة "الروح الإيجابية" هي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز الإيجابية ونشر السعادة بين أفراد المجتمع من خلال الأنشطة والفعاليات المُختلفة .

واستعرضت بوحجير، أهم إنجازات المجلس من خلال مبادرة "الروح الإيجابية" حيث قام المجلس بتنفيذ 933 فعالية منذ العام 2022 ولغاية العام2024، شارك فيها أكثر من 37 جنسية.

وقالت إن المجلس حصل على 15 جائزة محلية وإقليمية وعالمية منذ انطلاق فعالياته وبرامجه.