"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تشارك في مهرجان ليوا للتمور

أبوظبي في 15 يوليو/وام/ شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، من خلال جناح يضم باقةً متنوعةً من الأنشطة والمبادرات الموجّهة إلى مختلف شرائح المجتمع والتي تساهم في تعزيز التقارب بين القيم الدينية والتراث الزراعي في المجتمع الإماراتي، خاصةً فيما يتعلق بشجرة النخيل ورمزيتها الوطنية.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن مشاركة الهيئة في هذا المهرجان التراثي تأتي في إطار التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة بما يخدم الأهداف المشتركة ويعزز رؤية القيادة الرشيدة وإستراتيجية حكومة الإمارات، مشيدًا بهذا المهرجان السنوي الذي يربط مجتمع الإمارات بتاريخه وتراثه اقتصاديًا واجتماعيًا، ويعزز في الأجيال الاهتمام بالنخيل وثماره باعتباره رمزًا للهوية الإماراتية وتراث الآباء والأجداد، والمبادرة بابتكار الوسائل التي تساهم في توسع زراعته وجودة وغزارة إنتاجه لتمتد مسيرة العطاء وتترسخ المفاهيم والمعاني السمحة المرتبطة بهذه الشجرة المباركة. وأكد حرص الهيئة تعزيز دورها في المجتمع وتنمية الجوانب الوطنية والفكرية والتثقيفية والتراثية عبر مختلف وسائل التواصل المناسبة للمجتمع.

وتتضمن فعاليات الهيئة أنشطةً متنوعةً منها ركنٌ خاصٌ بالأطفال يضم رسوماتٍ متعلقةً ببيئة وأنواع النخيل والتمور، وقصصٌ حول أشجار النخيل وحِكم الآباء والأجداد، وكذلك أنشطةٌ وورشٌ تعليميةٌ ومسابقاتٌ مباشرة، وصورٌ تذكاريةٌ فورية، وعرض مقاطع خاصةٍ لمشروعٍ من مبادرة الهيئة (نزرع مساجدنا، مشاريع الوقف والزكاة) ومنجزاتها، بالإضافة للتعريف بمبادرة مخرافة لزكاة التمور وبرنامج الإمارات لحساب زكاة التمور، ومبادرة وقف نزرع مسايدنا، علاوةً على إقامة جلساتٍ قصيرةٍ يوميةٍ لزوار منصة الهيئة والأطفال في المهرجان، وتنظيم ندوةٍ في المسرح الرئيسي للمهرجان تتضمن النخلة في القرآن والسنة، وأثرها في الحفاظ على البيئة، وبيان بركة التمر على صحة الإنسان.

كما استعرض بعض إصدارات الهيئة ونسخٌا من “مصحف الشيخ محمد بن زايد”، وتتزين جدران منصة الهيئة في المعرض بمخطوطاتٍ وصورٍ تشتمل على آياتٍ قرآنيةٍ وأحاديث نبوية وحكمٍ وقيمٍ مختصرةٍ مرتبطةٍ بالنخيل والتمر .