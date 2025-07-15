تغير المناخ يرفع حجم الخسائر في النمسا إلى 1.7 مليار يورو سنوياً

فيينا في 15 يوليو /وام/أظهرت أرقام رسمية في النمسا، زيادة قيمة الأضرار السنوية الناجمة عن التعرض للعواصف والظروف الجوية القاسية، بسبب تغير المناخ، إلى نحو 1.7 مليار يورو في العام الماضي 2024، مقارنة بنحو مليار يورو في السنوات السابقة، مع توقع ارتفاع حجم الأضرار إلى نحو 5.2 مليار يورو سنويًا بحلول عام 2030.

وأفاد المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية "WIFO"، بأن الأضرار الناجمة عن زيادة وتيرة العواصف والفيضانات، بلغت نحو 1.7 مليار يورو في العام الماضي، وعزا المعهد الجزء الأكبر من الخسائر إلى فيضانات الخريف المدمرة، التي ضربت ولايات شرق النمسا، وتسببت في حدوث فيضانات واسعة وخسائر كبيرة بقيمة نحو 1.3 مليار يورو.

وتشير الأرقام الأولية، المتوافرة منذ مطلع العام الجاري 2025، إلى زيادة قيمة الخسائر الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية، حيث كشفت شركة التأمين الوطنية في العاصمة فيينا، عن تسجيل خسائر بقيمة نحو 15 مليون يورو، خلال النصف الأول من العام الجاري، بالرغم من عدم بداية ذروة موسم عواصف الخريف، وقال متحدث باسم الشركة “أرقام النصف الأول من العام مثيرة للقلق”.

وأكدت شركة التأمين النمساوية "Wiener Städtische"، أن العام الماضي كان قياسياً من حيث إجمالي المطالبات في العاصمة النمساوية فيينا، وأفادت بأنها دفعت مبلغا قياسيا غير مسبوق بلغ 227 مليون يورو تعويضا للمتضررين من خسائر العواصف القوية.

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