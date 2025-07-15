"سيرا" تطلق برنامج "SIRA Juniors" لتعزيز وعي الأجيال الناشئة

دبي في 15 يوليو /وام/أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا"، عن تطوير برنامج جديد يحمل اسم "SIRA Juniors" تحت شعار "مرح يصنع مستقبلا - Fun that Builds Future" ، ضمن إطار استثمار إرث عام المجتمع وترسيخ مفاهيم الأمن والوعي لدى الأجيال الصاعدة، انطلاقا من النجاح الذي حققته المؤسسة في المخيم الصيفي العام الماضي.

ويهدف البرنامج إلى أن يكون مبادرة مستدامة لا تقتصر على المخيمات الموسمية فقط بل تمتد لتشمل سلسلة من المبادرات المتنوعة التي تستهدف الأطفال دون سن الـ17 عاما لبناء جيل واعٍ مسؤول ومتمكن من مهارات العصر، وتشمل حقيبة مناهج توعية أمنية مخصصة للمدارس لتزويد الطلاب بمفاهيم أساسية حول الأمن والسلامة وأنشطة ترفيهية توعوية مجتمعية في المراكز التجارية والأماكن العامة لترسيخ الثقافة الأمنية بطريقة مرحة وجذابة، وأيضا المخيمات الموسمية التي تم توسيع طاقتها الاستيعابية هذا العام لتشمل أبناء موظفي الجهات الحكومية والخاصة في إمارة دبي.

كما يوفر برنامج "SIRA Juniors" تجربة متكاملة تجمع بين التعلم الترفيه والتفاعل في أجواء محفزة قائمة على التحدي والمنافسة الإيجابية، بما يعزز من بناء شخصية الأطفال ويكسبهم مهارات حياتية وفنية وتقنية، ويحظى المشاركون بفرصة اكتساب هوية SIRA Junior التي تصقل شخصياتهم ليكونوا مبتكرين رقميين ومبرمجين واعدين ومحللين أذكياء ومحاورين لبقين وفنانين مُلهِمين ورياضيين منافسين ومواطنين واعين ويقظين، كما يحصل الأطفال على نقاط تقييمية في فئتي الأداء والسلوك خلال أنشطة البرنامج تُتوَّج في ختام الرحلة بمنحهم "رخصة صغار سيرا" والتي تمثل دليلاً على اجتيازهم مراحل البرنامج بنجاح.

وبهدف دعم استمرارية التميز والإبداع سيتم اختيار نخبة من المشاركين المتميزين للانضمام إلى نادي البحث والابتكار التابع لمختبر "سيرا" ، والذي يُعد منصة حاضنة للأفكار الإبداعية ويوفر لهم الفرصة الفعلية للمساهمة في تطوير مشاريع مبتكرة تخدم مختلف القطاعات.

وتؤكد "سيرا" التزامها المستمر ببناء جيل قيادي يساهم في تحقيق تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر أماناً واستدامة ويعزز إرث عام المجتمع بروح إيجابية وإبداعية.

وأعرب سعادة خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي للمؤسسة، عن فخره اليوم، بإطلاق هذا البرنامج النوعي الذي يجسد التزام "سيرا" بتنشئة جيل واعٍ ومتمكن قادر على الابتكار والمساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام، ويأتي استكمالاً لرؤيتنا في الاستثمار بالإنسان وتحديداً فئة النشء باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن وضمان استمرارية تقدمه.

وأضاف "أننا حرصنا على تصميم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التوعية الأمنية والأنشطة الترفيهية والتعلم التطبيقي في بيئة محفزة تُنمي روح المسؤولية والانتماء الوطني لدى الأطفال، وأعرب عن ثقته بأن المشاركين سيخرجون من هذه التجربة أكثر استعداداً لخدمة مجتمعهم وأكثر وعياً بقيم الأمن ليكونوا قدوة في الإبداع والالتزام وقادة حقيقيين في المستقبل".