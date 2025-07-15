أسوأ موجة جفاف على الإطلاق تضرب لبنان

بيروت في 15 يوليو /وام/ قالت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إن انخفاض منسوب المياه في أكبر خزانات لبنان على نهر الليطاني بلغ أدنى مستوياته في أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد على الإطلاق .

وأضافت المصلحة أن التدفقات على بحيرة القرعون خلال موسم الأمطار هذا العام لم تتجاوز 45 مليون متر مكعب من متوسط سنوي يبلغ 350 مليونا مشيرة إلى أن المياه الموجودة حاليا في البحيرة والتي تبلغ نحو 61 مليون متر مكعب غير صالحة للاستخدام بسبب التلوث الشديد.

وقال سامي علوية رئيس المصلحة إن هذه السنة هي الأكثر جفافا مقارنة بسنوات 1989 و1990 و1991 التي شهدت جفافا أيضا كما أن محطات توليد الطاقة الكهرومائية المرتبطة بحوض نهر الليطاني في لبنان توقفت عن العمل.

وخفضت المرافق الحكومية إمدادات المياه في بعض المناطق من 20 ساعة في اليوم إلى أقل من عشر ساعات .

-خلا-