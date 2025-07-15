هيئة أبوظبي للإسكان تشارك في مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 21

أبوظبي في 15 يوليو/وام/ تشارك هيئة أبوظبي للإسكان في فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته الحادية والعشرين والذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي الذي انطلق أمس ويستمر حتى 27 يوليو الجاري وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز حضورها المجتمعي، وتوسيع قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والتعريف بالخدمات الإسكانية التي تقدمها.

وتسلّط الهيئة خلال المشاركة الضوء على الخدمات الرقمية التي طورتها بهدف تعزيز رحلة المتعامل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتتيح فرصة التفاعل المباشر مع المواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول البرامج والمبادرات والخدمات الإسكانية التي تقدمها، بهدف تسهيل الوصول إليها وتعزيز الوعي العام، ورفع مستوى رضا المتعاملين عن خدماتها.

وفي إطار جهودها المستمرة على صعيد التحول الرقمي، تستعرض الهيئة خلال مشاركتها تطبيق "إسكان أبوظبي" الذي يُعد منصة ذكية متكاملة تتيح للمتعاملين الوصول إلى جميع خدمات الهيئة ومتابعتها بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، إلى جانب شرح خطوات التقديم على الخدمات، بما في ذلك خدمات الإعفاء ووقف الاستقطاع وخدمات الاستبدال بما يسهم في تمكين المتعاملين من الاستفادة من الحلول الرقمية بكفاءة عالية.

يشارك ضمن جناح الهيئة “ تياسير”، وهي مبادرة حكومية غير ربحية تقدم خدمات مجانية، وتستعرض خدماتها الهادفة إلى تيسير وتسهيل رحلة بناء المساكن لمستفيدي برامج الهيئة، من خلال تقديم الدعم في مراحل التصميم والتنفيذ وحتى تسلم المسكن إلى جانب عرض تطبيقها الإلكتروني الذي يتيح متابعة المشروع بشكل لحظي.

وأعربت الهيئة عن تطلعها لاستقبال المواطنين في جناحها بالمهرجان والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات المستقبلية، ويعزز من جودة الحياة السكنية للمواطنين في منطقة الظفرة ومناطق إمارة أبوظبي كافة.