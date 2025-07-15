“دبي للثقافة” و”جمعية الإمارات للملكية الفكرية” يتعاونان لتعزيز حماية الإبداع ودعم اقتصاد المعرفة

دبي في 15 يوليو/وام/ وقعت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية بهدف تعزيز التعاون في مجالات حماية الملكية الفكرية ونشر الوعي بأهميتها في دعم الاقتصاد الإبداعي والمعرفي .

تستهدف المذكرة تنسيق الجهود المشتركة لتنظيم سلسلة من المبادرات والفعاليات وورش العمل التعليمية والتدريبية التي تركز على نشر مفاهيم الملكية الفكرية وتبادل الخبرات والممارسات بين الجانبين إضافة إلى تعزيز مشاركة الطرفين في البرامج والأنشطة ذات الصلة والاستفادة من الموارد المتاحة لتطوير منظومة حماية حقوق المبدعين والمبتكرين.

وأكدت سعادة هالة بدري مدير عام دبي للثقافة أن الهيئة تولي أهمية كبرى لحماية حقوق المبدعين وتوفير بيئة حاضنة للابتكار والإبداع مشيرة إلى أن الشراكة مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية تندرج ضمن جهود الهيئة لترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للثقافة وملتقى للمواهب.

وأوضحت أن دولة الإمارات تمكنت خلال السنوات الماضية من تطوير منظومة تشريعية متقدمة في مجال الملكية الفكرية أسهمت في تحفيز الاستثمار في اقتصاد المعرفة واستقطاب المشاريع الريادية والمواهب من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه أعرب سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية عن فخره بالشراكة مع دبي للثقافة ووصفها بأنها خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية وتعزيز بيئة الإبداع في الدولة.

وأشار إلى أن الجمعية تواصل تنفيذ برامج تدريبية ومبادرات تخصصية تسهم في إعداد كوادر وطنية وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الملكية الفكرية بما يدعم تطلعات الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام وترسيخ مكانتها مركزا عالميا لحماية الإبداع.