تخريج 26 مشاركاً من برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال 2025

الشارقة في 15 يوليو/ وام / احتفلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم، بتخريج 26 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن الدورة الثانية من "برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال 2024-2025"، تحت عنوان "ابدأ مسارك القيادي الناجح"، ونظمه مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة بالتعاون مع جامعة سلامنكا الإسبانية، مستهدفا تنمية قدرات نخبة من القيادات الإدارية الحكومية في الإمارة وتدريبهم على التخطيط الاستراتيجي وتعزيز الابتكار في بيئات العمل وتكريس ثقافة صناعة المستقبل بأدوات منهجية متطورة.

حضر الحفل سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، ومريم سيف الشامسي مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الغرفة وممثلي الجهات الحكومية المشاركة بالبرنامج.

ونجح البرنامج في دورته الثانية باستقطاب نخبة من الكوادر الواعدة من القطاعين الحكومي والخاص، وتميز بتنوع محاوره التدريبية التي غطت مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، شملت سيكولوجيا الأعمال في القيادة الاستراتيجية ومهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في قيادة مؤسسات الجيل الجديد والتفكير التصميمي في إدارة التحديات وتصميم الاستراتيجيات المبتكرة وأساليب إدارة المخاطر وتصميم المؤسسات الإبداعية والإبداع التنظيمي.

وأكد العويس أن مخرجات البرنامج تستهدف تخريج جيل جديد من القادة المؤهلين وتعكس ما نشهده اليوم من تحولات جوهرية في مفهوم القيادة المؤسسية، حيث أصبحت التقنيات في العصر الرقمي تتطلب تأهيل قيادات غير تقليدية.

من جانبها أشارت مريم سيف الشامسي إلى أن البرنامج صمم لتقديم تجربة تعليمية متكاملة حيث لم يقتصر على المحاضرات النظرية بل امتد ليشمل ورش عمل قدمها خبراء دوليون معتمدون ومشاريع تخرج تطبيقية توجت ببعثة تدريبية ميدانية إلى إسبانيا بالتعاون مع جامعة سلامنكا، مؤكدة أن الجولة الدولية أتاحت للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتزويدهم بخبرات ميدانية ووجهات نظر عالمية تثري مسيرتهم المهنية وتعزز قدرتهم على قيادة فرقهم نحو النجاح.

وشهد الحفل تقديم عرض مرئي غطى أبرز محطات البرنامج وما تضمنه من فرص للمتدربين جمعت بين أصالة المعرفة الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة وبين التطبيق العملي من خلال ورش العمل ومشاريع التخرج مما عكس القيمة المضافة التي قدمها البرنامج للمشاركين.

وتم تكريم المشاركين بالبرنامج حيث شمل التكريم الخريجين من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالإضافة إلى نخبة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة وتم منح المنتسبين شهادة "مستشار داخلي معتمد" وهي بمثابة بطاقة انضمام إلى مجتمع نخبوي ومؤثر ضمن مجموعة قادة الأعمال في إمارة الشارقة.

وعزز البرنامج مهارات المنتسبين لدورته الثانية في مجال وضع الاستراتيجيات المبتكرة لمؤسساتهم واستكشاف قدراتهم المهنية في التأثير الإيجابي على سلوك الآخرين وتحليل بيئة العمل وابتكار الحلول الملائمة لمختلف التحديات وتحويلها إلى فرص مستقبلية، بالإضافة إلى مساعدة المتدربين على فهم نقاط التميز الشخصي والجوانب الإبداعية الداعمة للتطور الوظيفي وتوجت رحلة التدريب المكثفة بإعداد كل مشارك لدراسة متكاملة لتطوير استراتيجية العمل ومنظومة الأداء في مؤسسته.