"بيت الخير" تنفق 317 ألف درهم يومياً كمساعدات طارئة

دبي في 15 يوليو /وام/أعلنت جمعية بيت الخير في تقريرها المالي حتى نهاية يونيو 2025 أنها أنفقت على المساعدات الطارئة مبلغ 57 مليونا و126 ألفا و506 دراهم بهدف تفريج الكرب والضغوط المالية والمعيشية عن أكثر الناس حاجة من الأسر المتعففة والحالات التي تمر بعجز مالي ينغص استقراها بمعدل 317 ألف درهم يوميا.

وبين التقرير المالي أن الجمعية قدمت من خلال هذا المشروع حتى نهاية يونيو الماضي مبلغ 41 مليونا و786 ألفا و717 درهما من أموال الزكاة و15 مليونا و339 ألفا و789 درهما من أموال الصدقات وذلك ضمن خطة الجمعية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من طلبات المساعدة التي ترد إلى الجمعية وإسعاد هؤلاء برفع الأعباء عنهم.

ويضاف إلى هذا العطاء الإنساني ما قدمته "بيت الخير" خلال الأشهر الستة الماضية لدعم المرضى المحتاجين الذي بلغ 12 مليونا و487 ألفا و884 درهما وجلهم من مرضى السرطان وغسيل الكلى وغيرهم من الذين اضطروا لإجراء عملية جراحية عاجلة أو دفع ثمن علاج باهظ الثمن.

كما قامت الجمعية بإنفاق 3 ملايين و483 ألفا و605 دراهم لرفع المديونيات عن غارمين عجزوا عن أداء ما حكمت به المحاكم من مبالغ مستحقة للغير في قضايا مالية وتعثروا في سداد ما ترتب عليهم وحبسوا بسبب ذلك فساهمت "بيت الخير" في إطلاق سراحهم ولم شملهم مع أسرهم وأطفالهم.