الجامعة العربية تدين خططاً إسرائيلية لإقامة مخيم للفلسطينيين جنوب قطاع غزة

القاهرة في 15مايو/وام/أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات خططاً إسرائيلية تم تداولها مؤخراً تهدف لـ “حشر” الفلسطينيين في مخيم صغير في جنوب قطاع غزة.

وشددت الأمانة العامة - في بيان أصدرته اليوم - على أن هذه الخطة التي يصفها الاحتلال بأنها "مدينة انسانية" لا تمت للمدنية أو الإنسانية بأدنى صلة.

وأكدت الجامعة العربية أن الخطة - المرفوضة شكلا وموضوعا- " تعكس مستوى جديداً من الانحدار الأخلاقي والقيمي للاحتلال، وتكشف عن نية لمواصلة مخطط التطهير العرقي، وإعادة احتلال قطاع غزة وربما تهيئته لنشر المستوطنات”.

وناشدت الأمانة العامة للجامعة المجتمع الدولي التصدي بقوة لمثل هذه المُخططات اللاإنسانية ، مؤكدة أن المطلوب الآن التوصل في أسرع وقت لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن وضع العصي في العجلات والمماطلة واختراع العقبة تلو العقبة للتهرب من استحقاق وقف إطلاق النار.

عا