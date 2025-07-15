جامعة دبي تستضيف الحدث العالمي ليوم القمر 2025 بالشراكة مع جمعية قرية القمر الدولية

دبي في 15 يوليو /وام/ تستضيف جامعة دبي في العشرين من يوليو الجاري الحدث الرئيس للاحتفال بيوم القمر العالمي 2025 الذي يوافق ذكرى أول هبوط للإنسان على سطح القمر وذلك بالشراكة مع جمعية قرية القمر الدولية التي تُعنى بتعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير الاقتصاد القمري.

ويأتي اختيار جامعة دبي لتنظيم هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في المنطقة تأكيداً على مكانة دولة الإمارات المتقدمة في قطاع الفضاء وانسجاماً مع جهودها في بناء اقتصاد معرفي متقدم يقوم على البحث العلمي والابتكار.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن استضافة الجامعة لهذا الحدث العالمي تمثل تتويجاً لمسيرتها في دعم التعليم المتخصص والبحث العلمي في مجال الفضاء خاصة بعد إنشاء مختبر مركز محمد بن راشد للفضاء داخل الجامعة عام 2018 مشيراً إلى أن الشراكة مع جمعية قرية القمر تعكس التزام الجامعة ببناء علاقات استراتيجية تسهم في تطوير الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

من جهته أشار الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في الجامعة وعضو اللجنة الاستشارية ليوم القمر العالمي إلى أن البرنامج يتضمن كلمات رئيسة من كبار مسؤولي وكالات الفضاء العالمية إلى جانب مشاركة فاعلة من وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء وخبراء دوليين من الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا واليابان. وأوضح أن الفعاليات تشمل مسابقة وطنية لطلبة المدارس والجامعات لتصميم قاعدة إماراتية على سطح القمر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يتم خلالها تكريم الفائزين كما سيتم تكريم الفريق الإماراتي المتأهل لنهائيات تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء وعرض مشاريع طلابية من كليات التقنية العليا في مجالات الفضاء.

من جانبه أعرب الدكتور جوزيبي ريبلدي رئيس جمعية قرية القمر عن سعادته بالتعاون مع جامعة دبي مشيداً بعرضها المتميز وحرصها على الابتكار فيما أكد الدكتور نصر الصحاف رئيس مجلس إدارة يوم القمر العالمي أن استضافة الحدث في دبي تعكس الحضور الإماراتي المتنامي في مشهد الفضاء العالمي.