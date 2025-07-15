"الفيفا" : (10) سبتمبر فتح باب التسجيل لقرعة تذاكر كأس العالم 2026

زيورخ في 15 يوليو/وام/أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) اليوم فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى من قرعة شراء تذاكر كأس العالم 2026، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 10 سبتمبر المقبل، داعياً الجماهير من مختلف أنحاء العالم إلى زيارة الموقع الرسمي لتسجيل اهتمامهم وإنشاء "هوية الفيفا" الخاصة بهم.

وأشار "الفيفا" إلى أن عملية بيع التذاكر ستتم على مراحل نظراً للإقبال الكبير المتوقع، وأن التسجيل المسبق عبر الموقع الرسمي يمنح المشجعين أولوية معرفة تفاصيل المراحل المختلفة وطرق الحجز والدفع.

وتنطلق منافسات كأس العالم يوم 11 يونيو 2026 في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، فيما تُقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو في مدينة نيويورك – نيو جيرسي التي كانت قد استضافت نهائي كأس العالم للأندية مؤخراً.

وأكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن كأس العالم 2026 ستشهد مستويات غير مسبوقة من الحماس بعد النجاح الذي حققته بطولة الأندية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة تمثل أكبر حدث رياضي في العالم، وتستضيفه كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

تُعد نسخة 2026 الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 48 منتخباً يتنافسون في 104 مباريات تقام في ثلاث دول، ويتوقع أن يتجاوز عدد الحضور الجماهيري 6.5 مليون مشجع.

