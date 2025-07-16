توسيع نطاق مشاركة الهواة في النسخة الثانية من بطولة "الترايثلون T100"

دبي في 16 يوليو /وام/ أعلن مجلس دبي الرياضي، إطلاق النسخة الثانية من بطولة "ترايثلون دبي T100"، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع منظمة محترفي الترايثلون العالمية، ضمن أجندة تحدي دبي للياقة 30×30.

وأكد المجلس في بيانه اليوم أن نسخة 2025 ستكون الأكبر والأفضل من نوعها، من خلال توسيع نطاق المشاركة للهواة في سباقي المسافة الكاملة (100 كلم) والمسافات القصيرة، إضافة إلى تنظيم فعاليات مخصصة للمدارس وسباقات تتابع للشركات.

وتشمل سباقات الهواة مسافة 100 كلم (2 كلم سباحة، و80 كلم دراجات، و18 كلم جري)، والمسافات القصيرة (750 متر سباحة، و20 كلم دراجات، و5 كلم جري)، وقد تم فتح باب التسجيل للمشاركة عبر الموقع الرسمي للبطولة.

وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن استضافة البطولة تعكس التزام دبي بتعزيز مكانتها العالمية في السياحة الرياضية، وتتماشى مع مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33"، مشيراً إلى أن نسخة 2024 حققت نجاحاً كبيراً، وأن من المتوقع أن تسهم نسخة هذا العام في جذب اهتمام عالمي أوسع ودعم اقتصاد دبي.

من جانبه، أشار عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، إلى أن استضافة الجولة العالمية للبطولة العام الماضي شكّلت إضافة نوعية، وأن نسخة هذا العام ستشهد توسعاً لافتاً بالشراكة مع المنظمة الدولية.

وقال شريف إن سباق "T100" جمع نخبة من أفضل الرياضيين في العالم، وشهد تتويج البلجيكي مارتن فان ريل، والأمريكية تايلور كنيب، بلقبي الرجال والسيدات على التوالي، كما استقطب نحو 10 آلاف مشارك من الهواة، ما عزز نجاح تحدي دبي للياقة.

بدوره، أوضح سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة محترفي الترايثلون، أن نجاح نسخة دبي في 2024 جعلها واحدة من أبرز محطات الجولة العالمية، مؤكداً أن نسخة 2025 ستشهد مشاركة أوسع من الأفراد والشركات، في أجواء احتفالية تجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري في مضمار ميدان الشهير.

وكانت جولة "ترايثلون T100" العالمية انطلقت في سنغافورة، ثم سان فرانسيسكو وفانكوفر، على أن تستكمل في لندن خلال أغسطس، قبل أن تحط رحالها في دبي، وتُختتم في العاصمة القطرية الدوحة.