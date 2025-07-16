مقتل 5 أشخاص في تحطم مروحية بالشرق الأقصى الروسي

موسكو في 16 يوليو/ وام/ لقي خمسة أشخاص حتفهم في حادث تحطم مروحية في الشرق الأقصى الروسي.

وأعلنت المديرية الإقليمية للجنة التحقيق الروسية في بيان، أنه وفقا للمعلومات الأولية، تم العثور على جثث خمسة أشخاص في موقع تحطم مروحية من طراز"مي-8" وتدميرها بالكامل على منحدر جبلي يبعد 13 كيلومترا عن بلدة أوخوتسك في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ تعمل بالرغم من صعوبة هبوط مروحيات الإنقاذ في منطقة الكارثة، والتحقيق ما زال مستمرا لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أنه تم فقدان الاتصال بالمروحية يوم الإثنين الماضي، عندما كانت تقوم برحلة نقل من أخوتسك إلى ماغادان وعلى متنها 5 أشخاص.