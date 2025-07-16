العجز التجاري البلجيكي يتواصل نتيجة انخفاض الواردات والصادرات

بروكسل في 16 يوليو /وام/ أظهرت بيانات نشرها البنك الوطني البلجيكي في بروكسل، أن ميزان التجارة الخارجية لبلجيكا لا يزال سلبيا؛ إذ انخفضت الواردات بين مارس ومايو بنسبة 4.2%، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 2.8%.

ويعزى الانخفاض في الصادرات بشكل أساسي إلى انخفاض الأسعار في قطاع الطاقة، الذي أسهم بنسبة سالب 2.5% في الانخفاض العام.

ويعزى هذا التأثير إلى حد كبير إلى تغيرات الأسعار، حيث ظلت أحجام الصادرات مستقرة نسبيا.

وانخفضت الصادرات البلجيكية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.8% زادت الواردات منها بنسبة 11.6%، وهو ما عزاه البنك إلى القيمة المنخفضة تاريخيا للدولار، ما جعل المنتجات الأمريكية في متناول المستوردين البلجيكيين.