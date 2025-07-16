"الجودو" يخوض "نزالات مشتركة" مع نظيره الأوزبكي استعدادا للألعاب الآسيوية

طشقند في 16 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة 8 لاعبين في نزالات مشتركة لمنتخب الشباب أمام نظيره الأوزبكي في طشقند، حتى يوم 30 يوليو الجاري، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب "البحرين 2025".

وأكد محمد جاسم، أمين السر المساعد، استمرار التدريبات اليومية على صالة الاتحاد الرئيسية في أوزبكستان، بإشراف المدرب جعفر النخلي، ومشاركة 8 لاعبين هم حميد سعيد الشامسي، ومسعود محمد المسماري، وأنس خماس اليماحي، وبطي أحمد الهاشمي، ومحمد ناصر الغيلاني، وصقر العتيبي، ومحمد سالم الظاهري، وعمر عبد العزيز.

وأضاف أن الاتحاد الأوزبكي للجودو، قام بتوفير كافة الإمكانات للمعسكر، بمشاركة منتخب أوزبكستان للشباب، والذي يستعد بدوره لاستحقاقات دولية، بما يحقق مكتسبات فنية كبيرة للاعبي منتخب الشباب.