"إيدج" تستعرض حلولها الدفاعية المتقدمة لأول مرة في معرض "آيدف 2025" الدولي

أبوظبي في 16 يوليو/ وام/ تعتزم "إيدج"، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، استعراض محفظتها المتميزة من الأنظمة والحلول متعددة المجالات خلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف 2025" الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية.

ويستمر الحدث، الذي يقام كل عامين، من 22 إلى 27 يوليو الجاري في مركز إسطنبول للمعارض، وسيتيح لمجموعة "إيدج" إظهار فهمها العميق لمتطلبات التحديث في المشهد الأمني العالمي، وتعزيز شبكتها المتنامية من شركاء الدفاع في الأسواق الرئيسية. وقال مايلز تشامبرز، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في إيدج: “ تشهد مسارح العمليات التقليدية وغير المتماثلة تطوراً مستمراً، وتقتضي مهمتنا الرئيسية أن نكون الشريك الأمثل لضمان سيادة الدول. وبدورنا، سنعمل في ’آيدف 2025‘ على تقديم أحدث التقنيات للقوات المسلحة والمؤسسات الأمنية التي تواجه تحديات فريدة على مستوى التحديث”.

وأضاف " تتسم مشاركتنا الأولى في ’آيدف‘ بأهمية بالغة لمجموعة إيدج، حيث نواصل تمهيد الطريق لتعاون هادف بين دولة الإمارات وتركيا. كما نتطلّع إلى الاستفادة من فرص التعاون وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة في معرض الدفاع الرائد في تركيا".

وخلال الحدث، ستعرض "ايدج" مجموعة واسعة من الأنظمة والحلول المتطورة، بما في ذلك الأسلحة الذكية الدقيقة، ونظام صاروخي شامل للدفاع الجوي، ومنصات بحرية رائدة في الصناعة، وطائرات عمودية مستقلة أثبتت كفاءتها في المهام، وأنظمة حرب إلكترونية، وحلول اتصالات آمنة، وذخائر متفجرة بالغة الأهمية.

وتشمل الأسلحة الذكية المعروضة سلسلة "ديزرت ستينغ" الموجهة الانزلاقية، وعائلتي "ثندر" و"راش" من الذخائر دقيقة التوجيه منخفضة التكلفة، وذخائر "الطارق" بعيدة المدى دقيقة التوجيه، وصاروخ من طراز "MANSUP " المضاد للسفن سطح-سطح الذي يحلق فوق سطح البحر، وسلسلة "شادو" من الذخائر الجوالة.

وبالنسبة للقوات البحرية التي تسعى للحصول على أحدث القدرات في مجال الحماية الساحلية والبحرية، ستعرض مجموعة "ايدج" منصة" 160 ITEP "التكتيكية والاشتباكية الساحلية، ومنصة" 170 M-DETECTOR"الاختيارية بدون طيار، وسفينة الدورية "فلج 3" المتطورة، وسفينة من طراز " FA-400" للدوريات البحرية.

وتجسيداً لفهم متطلبات القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التكتيكية البرية والبحرية، تستعرض "إيدج" مروحية من طراز " HT-100" بدون طيار ذات الموثوقية والاستخدامات المتعددة.

وتعد قدرات الدفاع الجوي المتقدمة وأنظمة التصدي للطائرات بدون طيار من المتطلبات الأساسية التي تبرز في السياق العالمي للتهديدات الجوية الناشئة.

واستجابةً لهذا المطلب، ستعرض مجموعة "إيدج" نظام صواريخ الدفاع الجوي "سكاي نايت" سريع النشر، والمصمم لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات، مثل هجمات التشبع، وحل "سكاي شيلد" لأنظمة التصدي للطائرات بدون طيار، الذي يتميز بقدرات تشويش وتضليل متطورة، سواءً كنظام بري ثابت أو متحرك.

وإدراكاً منها أن الاعتراض الدقيق يتطلب دقة الاكتشاف، ستعرض "إيدج" أيضًا رادارات المراقبة الأرضية ثلاثية الأبعاد من فئة" TAWAQ-S " و "TAWAQ-X" ، التي تُوفر قدرات مراقبة وتتّبع عالي الجودة بالإضافة إلى التصنيف الآلي على نحو مستمر. ولتحقيق التفوق في مجال الطيف الكهرومغناطيسي والوعي المتقدم بالموقف، تعرض مجموعة "ايدج" نظام " GPS PROTECT " المضاد للتشويش، ونظام المراقبة المستقل " BORDERSHIELD "، وجهاز التصوير الكهروضوئي متعدد الأطياف "MIRSAD-X" الأرضي والبحري، ونظامي "KASHIF 600" و"KASHIF 700" الكهروضوئيين المدمجين وخفيفي الوزن، المصممين للطائرات بدون طيار والمركبات البرية غير المأهولة.

وبالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى أحدث الإمكانيات في مجال حماية البيانات، ستقوم "إيدج" بعرض منصة تشفير البيانات “KATIM GATEWAY ”، بالإضافة إلى حلول دفاع سيبراني متقدمة أخرى.

وستعرض "إيدج" أحدث مجموعاتها من الذخائر وأنظمة المشاة، بما في ذلك القنابل اليدوية غير الفتاكة، وذخيرة قاذفات القنابل عيار 40 ملم، وذخائر الهاون عيار 60 ملم، و81 ملم، و120 ملم، وقذائف المدفعية عيار 155 ملم.

وتعد مشاركة "إيدج" الأولى في معرض "آيدف 2025" أحدث خطوة ضمن تعاونها المتنامي مع قطاع الدفاع في جمهورية تركيا. فمنذ إطلاق "ملاذ" عام 2023 لتسهيل التواصل التجاري مع شركات الدفاع الرائدة في تركيا، أبرمت مجموعة "إيدج" اتفاقيات إستراتيجية رئيسية، تشمل استكشاف فرص التطوير المشترك في مجال الأسلحة الذكية، وتعزيز سلاسل توريد وتصنيع الذخائر الجوية، ووضع وتنفيذ إستراتيجية مشتركة لدخول السوق في قطاع الأمن السيبراني، ودمج ذخائر "ايدج" الموجهة وحمولاتها في المسيرات التركية المتطورة.