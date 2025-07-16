تتويج الفائزين في مزاينة "الدباس" ضمن مهرجان ليوا للرطب

أبوظبي في 16 يوليو/ وام/ توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب الفائزين في مسابقة "مزاينة رطب الدباس"، والتي شهدت مشاركة 53 مزرعة قدّمت نحو 530 كيلوغراماً من رطب الدباس، ضمن فعاليات المهرجان المقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وتوج الفائزين، سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، بحضور حيي خلفان الهاملي من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة، والمزارعين، وزوار المهرجان ومحبي المسابقات التراثية.

وقد أظهرت نتائج المسابقة فوز: معلا علي مرشد خميس المرر بالمركز الأول، وسريعة عامر جديد المنصوري بالمركز الثاني، وعبيد علي مرشد خميس المرر بالمركز الثالث، وسيف صياح سالم طماش المنصوري بالمركز الرابع، وحمد علي مرشد خميس المرر بالمركز الخامس.

وخصصت اللجنة المنظمة 25 جائزة لهذه المسابقة، بقيمة 446 ألف درهم.

من جهة أخرى، بدأت صباح اليوم لجان الفرز والتحكيم استقبال المشاركات في مسابقة "مزاينة رطب الخنيزي"، على أن تُعلن نتائجها مساء غدٍ الخميس.

كما تواصل اللجان تحكيم مشاركات مسابقة المانجو بفئتيها "المحلي" و"المنوّع"، والتي من المقرر إعلان نتائجها مساء اليوم.