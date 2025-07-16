7% نموا في عدد ركاب خدمة أصحاب الهمم بـ"نقل عجمان" خلال النصف الأول

عجمان في 16 يوليو/ وام/ أعلنت هيئة النقل في عجمان عن ارتفاع عدد مستخدمي خدمة النقل المخصصة لأصحاب الهمم بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغ عدد الركاب 3695 راكباً مقابل 3452 راكباً في العام السابق.

ويعكس هذا النمو التزام الهيئة بتعزيز خدمات النقل الشامل والمستدام، وتوفير بيئة تنقّل آمنة وسهلة الوصول لفئة أصحاب الهمم، انسجاماً مع التوجهات الحكومية نحو دعم التمكين المجتمعي.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن الهيئة تولي أهمية خاصة لهذه الفئة، وقال :" إن خدمة النقل لأصحاب الهمم تمثل أحد محاور الاستدامة الاجتماعية، ونحن ملتزمون بتقديم خدمة تراعي احتياجاتهم وتُسهم في تعزيز استقلاليتهم وحركتهم اليومية."

وأضاف أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير أسطول المركبات المخصصة، وتدريب السائقين على أفضل الممارسات في التعامل مع أصحاب الهمم، إلى جانب دراسة التوسع في المسارات وتحسين التغطية الجغرافية للخدمة.