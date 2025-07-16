غرفة الفجيرة تبحث العلاقات بين أصحاب الأعمال بالإمارة وبنغلاديش

الفجيرة في 16 يوليو /وام/ أكد سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، وفتح قنوات للتواصل بين أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة مع نظرائهم بالدول الأخرى بهدف تبادل المعلومات والترويج للمنتجات الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته في مكتبه بمقر الغرفة، سعادة محمد راشد جمعان، القنصل العام لجمهورية بنغلاديش لدى الدولة يرافقه سعادة أشيش كومار، القنصل التجاري، بحضور سعادة كل من سرور حمد الزوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الفجيرة وبنغلاديش في ظل ما تشهده العلاقات بين الإمارات وبنغلاديش، من نقلة نوعية في تنمية القطاعات غير النفطية بهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة ومستدامة.

وناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم المبادرات التي تعزز جهود التنمية وأكدا أهمية الشراكات التي تخدم المصالح المتبادلة بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وبنغلاديش.

وقدم سعادة سلطان الهنداسي، خلال اللقاء عرضاً عن السمات التي تتميز بها إمارة الفجيرة، مشيراً إلى أنها أصبحت وجهة للاستثمار بالمنطقة لا سيما في مجال تخزين النفط وتصديره بجانب ما تشهدها من نهضة تنموية في المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والخدمات اللوجستية.

وقال إن وجود ميناء الفجيرة والمطار الدولي والمنطقة الحرة وقربها مع بعضها البعض تمكن أصحاب الأعمال من استغلالها في حركة الصادرات والواردات، كما يمكن أن تكون الفجيرة محطة لتسويق منتجات بنغلاديش في أسواق منطقة الخليج العربي.

وأشار إلى استعداد الغرفة لتقديم ما يمكنها من خدمات لرجال الأعمال ببنغلاديش، الراغبين في الاستثمار والدخول في شراكات تجارية مع نظرائهم في الإمارة بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية، مشيراً إلى أن هناك 1114 رخصة تجارية ومهنية لمستثمرين من بنغلاديش مسجلة لدى الغرفة.

وأضاف أن بنغلاديش ترتبط تجارياً مع الفجيرة وأن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ أكثر من 124 مليون درهم عام 2024.

من جانبه قدم سعادة القنصل العام، عرضا حول السمات الاقتصادية لبلاده، مشيراً إلى أنها تعمل وفق خطة طموحة للنهوض النشاط الاقتصادي خاصة بدعم قطاعي الصناعة والطاقة مؤكداً أن بلاده تشهد تطورات تنموية شاملة.

من جانبه قدم سعادة القنصل العام لبنغلاديش دعوة للغرفة لتنظيم وفد اقتصادي لزيارة بلاده والالتقاء بنظرائهم والتعرف على ما تشهدها من تنمية شاملة من خلال التعرف على الفرص الاستثمارية هناك.

وأعرب سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، في ختام اللقاء عن شكره لسعادة القنصل العام لدعوته الكريمة، منوها إلى أهمية تلبية الدعوة لإسهامها في تعزيز العلاقات الاقتصادية واكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في بنغلاديش.