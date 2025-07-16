زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان يشهد تخريج دورة الاقتحام والمداهمة التقدمية للعنصر النسائي

دبي في 16 يوليو/ وام/ شهد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة، ورئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، تخريج دورة الاقتحام والمداهمة التقدمية للعنصر النسائي التي نظمتها إدارة أمن وحماية الشخصيات الهامة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وذلك في المدينة التدريبية بالروية.

حضر التخريج سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والمشاركين في الدورة والمُدربين، إلى جانب عدد من الضباط.

وهنأ العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، الخريجات، مؤكداً حرص الأجهزة الشرطية في الدولة على تأهيل وتمكين العنصر النسائي، ورفع كفاءتهن في شتى المجالات العلمية والعملية، وذلك من خلال التدريبات الميدانية التخصصية التي تخدمهن في مجال عملهن وتُمكنهن من أداء واجباتهن بكل كفاءة واقتدار، إلى جانب تزويدهن بالمحاضرات العلمية والتثقيفية التي تمنحهم فن التعامل مع الحالات الطارئة والجمهور، لعكس صورة مُشرفة وسمعة طيبة تليق بمستوى الأجهزة الشرطية في الدولة التي تحتل مكانة رائدة بين المؤسسات الأمنية على مستوى العالم.

وأوضح أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً كبيراً في التنمية التي تشهدها الدولة في مختلفة المجالات، ودوراً مميزاً في العمل الشرطي والعسكري، مُشيداً بما أظهرته الخريجات في الدورة من مهارات عالية في التدريب والتعامل مع السيناريوهات المختلفة، وحرصهن الكبير على إثبات جدارتهن وقدراتهن في التعامل مع الأسلحة والذخائر وتنفيذ المداهمات وعمليات التدريب المختلفة.

وحول تفاصيل الدورة، قال العميد مصبح سعيد الغفلي، إن الدورة تهدف إلى اكساب المُنتسبات التكتيكات والتقنيات المتقدمة التي تستخدم في مختلف عمليات القبض على المطلوبين وانقاذ الرهائن وتنفيذ أوامر الضبط والاعتقال عالية الخطورة، واتخاذ القرارات تحت الضغط، واكتساب مهارات الإنزال بالطرق المختلفة، كما اشتملت على العديد من المحاور المهمة مثل تكتيكات الاقتحام باستخدام المتفجرات، والتعامل مع " الاعتداء على وسائل النقل المختلفة"، والتعامل مع "حالات الاختطاف".

وفي الختام، قام العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان وسعادة اللواء عبدالله الغيثي، والحضور بأخذ صورة تذكارية مع الخريجات والمدربين.