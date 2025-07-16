"راكز" تختتم جولتها في ثلاث مدن رئيسية بالهند

رأس الخيمة في 16 يوليو /وام/ اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، جولة ترويجية استمرت لمدة أسبوع في عدد من المدن الهندية الرئيسية شملت حيدر آباد ومومباي وبوني، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون المشترك مع الهند.

وترأس الوفد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، الذي أكد على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والإستراتيجية مع مجتمع الأعمال الهندي، لافتا إلى قال أن الهند تعد سوقا رئيسيا وإستراتيجيا بالنسبة لراكز التي تحتضن واحدة من أقوى وأكبر مجتمعات المستثمرين منها وتعد الوجهة الأولى لآلاف الشركات الهندية الطامحة إلى توسيع أعمالها في دولة الإمارات وخارجها.

وانطلقت الجولة من مدينة حيدر آباد بالمشاركة في فعالية "إكسباند ميدل إيست" التي نظمتها شركة "تي كونسالت" المختصة بالاستشارات الدولية وجرى خلال الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين "راكز" ومجلس تيلوغو العالمي لتكنولوجيا المعلومات من قبل ترمي إلى تعزيز التعاون عبر الحدود وتمكين الشركات العاملة ضمن مجتمع أعمال تيلوغو وإتاحة فرص للتوسع العالمي عبر إمارة رأس الخيمة.

كما زار الوفد مبنى "تي هاب" المبتكر ومركز "تي ووركس" الذي يعد أحد أكبر مراكز صناعة النماذج الأولية في الهند.

وفي مومباي شاركت "راكز" في إطلاق سلسلة الشركات الناشئة بين الإمارات والهند وذلك أثناء فعالية "مومباي ستارت أب سنداونر" وهي مبادرة من مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لدعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية.

كما التقى الوفد سعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الهند، وأحمد الجنيبي، مدير إدارة اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند وهيتيش شاه، رئيس مجلس إدارة جمعية بومباي للصناعات وذلك لبحث فرص التعاون الاقتصادي المشترك.

وتحتل الهند في الوقت الراهن المرتبة الأولى كأكبر مساهم في مجتمع أعمال "راكز" حيث تحتضن الهيئة أكثر من 9500 مستثمر هندي من أصل أكثر من 35 ألف شركة مسجلة وتضم قائمة الشركات الهندية العاملة ضمن مجتمع أعمال "راكز" أسماء عدة مثل ماهيندرا وإم إس إس إل ودابر ناتشورال وأشوك ليلاند وإكسبرو ديليكتريك فيلمز التابعة لمجموعة بيرلا.

وتلعب عوامل أساسية أخرى مثل خيارات التأسيس الفعالة من حيث التكلفة وشبكة الاتصال القوي بالأسواق الإقليمية والعالمية وتقديم الدعم المخصص للشركات الناشئة والمشاريع الصناعية دورا هاما في استمرار "راكز" في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للشركات الهندية.

كما تثبت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية التزامها بدعم الشركات الهندية ودفعها نحو التوسع العالمي انطلاقا من رأس الخيمة والمتمثل في شراكاتها مع منظمات هندية عريقة مثل اتحاد الصناعات الهندية ومؤسسة ماهاراشترا للتنمية الصناعية وغرفة التجارة الهندية وجمعية كل الهند للصناعات ومجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ومنظمة التجارة الاقتصادية الهندية وغرفة الغذاء والزراعة الهندية.