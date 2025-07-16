موانئ دبي العالمية تستكشف إمكانات نقل البضائع بالسكك الحديدية ذاتية التشغيل في الهند

دبي في 16 يوليو /وام/ وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وهيئة ميناء ديندايال في الهند وشركة نيفومو مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص المحتملة للتعاون في تطوير وتنفيذ مشروع تجريبي باستخدام تقنية "ماغ ريل" المملوكة لشركة نيفومو، للحركة ذاتية التشغيل بهدف نقل البضائع والسلع عبر السكك الحديدية في منظومة الموانئ الحالية.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تقود مجموعة موانئ دبي العالمية، جهودا كبيرة لتطبيق تقنيات شحن متطورة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حركة البضائع.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل سوشيل كومار سينغ، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء ديندايال، ورضوان سومار، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية في مجموعة موانئ دبي العالمية، وبرزيمك "بن" باتشيك، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نيفومو بي في" إلى جانب عدد من كبار الشخصيات في كاندلا، غوجارات.

وتضع مذكرة التفاهم إطار مشروع تجريبي لتقنية "ماغ ريل" بطول 750 مترا في ميناء ديندايال.

وتُجسّد هذه المبادرة، الأولى من نوعها في الهند، نقل البضائع بشكل ذاتي في بيئة الموانئ الفعلية، وتهدف إلى تطوير وتطبيق حلول قائمة على تقنية "ماغ ريل" تُمكّن من تشغيل عربات كهربائية ذاتية القيادة باستخدام تقنية المحركات الخطية على خطوط السكك الحديدية الحالية، مما يُعزز سعة وكفاءة وسرعة نقل البضائع المعبأة في حاويات والبضائع السائبة، مع خفض التكاليف وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويجعل الأنظمة اللوجستية أكثر مراعاةً للبيئة مع تعزيز السرعة والمرونة في التشغيل.

وتُسهّل هيئة ميناء ديندايال "DPA"، وهو ميناء رئيسي متعدد البضائع تابع للحكومة الهندية، استكشاف هذه التقنية في محطتها في كاندلا لتقييم جدوى هذا النظام المستقبلي لنقل البضائع.

وتُمثّل هذه المبادرة خطوةً هامةً نحو بناء شبكة ربط أسرع وأكثر كفاءةً واستدامةً بين الموانئ والمناطق الداخلية، وتتماشى مع السياسة اللوجستية الوطنية الهندية وأجندة "بي ام غاتي شاكتي" للخطة الوطنية الشاملة للربط متعدد الأنماط والهادف إلى تحديث البنية التحتية اللوجستية للبلاد وتكاملها.

وقال شري سوشيل كومار سينغ، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء ديندايال: " يعتبر هذا التعاون تقدماً إستراتيجياً في البنية التحتية للموانئ وتعزيزاً للقدرة الاستيعابية والكفاءة التشغيلية لدعم احتياجات الشحن المتزايدة، وباعتبارها شريكا موثوقاً، تلعب مجموعة موانئ دبي العالمية دوراً مركزياً في تمكين هذه المبادرة التي تتماشى مع التزامنا بتعزيز الأطر اللوجستية في الهند وضمان سلاسة التجارة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية دي بي ورلد": نلتزم في مجموعة موانئ دبي العالمية بمواكبة التطورات المستقبلية في محطاتنا عبر تبني تقنيات مبتكرة تُعيد صياغة آليات وأنماط نقل البضائع عبر سلاسل التوريد، ويأتي إطلاق حلول رائدة مثل "ماغ ريل" متماشياً تماماً مع تركيزنا على عوامل تعزيز السرعة ورفع مستوى الكفاءة والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، ومن خلال تقليل أوقات العبور وتحسين استخدام البنى التحتية، نهدف إلى تحقيق قيمة أكبر لمتعاملينا، ودعم هيئة ميناء ديندايال في رفع السعة الاستيعابية، والمساهمة في تحقيق أهداف الهند الأوسع في مجال التجارة والربط اللوجستي".

و خلال حفل التوقيع، قال رضوان سومار، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية في مجموعة موانئ دبي العالمية: “الشراكة بين مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة ميناء ديندايال، إلى جانب نيفومو، ستكون فرصةً فريدةً لإعادة تشكيل مستقبل حركة الشحن في الهند”.

وقال برزيميك "بن" باتشيك، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيفومو بي في: “إن التعاون مع مؤسسات عالمية المستوى مثل مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة ميناء ديندايال يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الخدمات اللوجستية المستدامة في الهند”.