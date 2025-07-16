الشارقة تطلق مركز "ماكس بايت" للابتكار الصناعي

الشارقة في 16 يوليو /وام/ أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إطلاق مركز "ماكس بايت للابتكار الصناعي - Industry X.0"، بهدف دعم التحول الرقمي في قطاع الصناعة وتعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات والمنطقة.

ويأتي إطلاق المركز في إطار شراكة إستراتيجية بين المجمع وشركة "ماكس بايت تكنولوجيز"، المتخصصة في الحلول الصناعية الرقمية، ومقرها أبوظبي، وذلك ضمن جهود الطرفين لتسريع عملية التحول الصناعي وتمكين الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من اعتماد الحلول التقنية المتقدمة والتشغيل الآلي وأدوات إزالة الكربون، بما يسهم في رفع الكفاءة وتعزيز التنافسية والاستدامة.

وقال سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن افتتاح المركز يشكل محطة نوعية في مسيرة تطوير المنظومة الصناعية بالدولة، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة متكاملة توفر أدوات وإستراتيجيات رقمية تساعد المصنعين على التوسع الذكي، والاستفادة من الحلول التقنية المبتكرة في تطوير عملياتهم الإنتاجية.

ويستند مركز "Industry X.0" إلى خمسة محاور رئيسية تشمل الابتكار، والتحول والرقمي، والتعليم، وتطوير المسار المهني، وبناء مجتمع صناعي معرفي، ويستهدف تدريب 6 آلاف متخصص وإشراك أكثر من 125 شركة في تبني تقنيات الصناعة المتقدمة بحلول عام 2028، إلى جانب تنفيذ أكثر من 75 برنامجًا تدريبيًا وتنظيم مهرجان سنوي للابتكار الصناعي.

وأكد رام شانكار سي إس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماكس بايت"، أن المركز يمثل منصة تحوّل مرنة للمؤسسات الصناعية، مشيرًا إلى دوره في دعم تبني الحوسبة الكمّية، وتصميم وتصنيع أشباه الموصلات، وأدوات التصنيع الذكية، بالإضافة إلى برنامج "LEAP" الذي يجمع بين الابتكار والتعليم وتأهيل الكوادر البشرية.

وأجرى المركز أكثر من 200 تقييم جاهزية رقمية "ITTI"، ويستهدف التأثير الإيجابي على أكثر من 1500 فرد، بما يعزز من فرص التوظيف ونقل المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي.

ويأتي إطلاق المركز في إطار دعم الإستراتيجية الصناعية الوطنية "مشروع 300 مليار"، الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.