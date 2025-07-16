"دبي القضائي" يعلن الفائزين بمسابقة “أبحاث المستقبل”

دبي في 16 يوليو /وام/ أعلن معهد دبي القضائي، نتائج وأسماء الفائزين في الدورة الثانية من مسابقة "أبحاث المستقبل"، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي وتحفيز الإبداع القانوني.

وشهدت المسابقة تفاعلاً واسعاً، حيث استقبلت أكثر من 50 عملاً بحثياً وكتاباً علمياً، خاضت عملية تقييم ثلاثية المراحل شملت مراجعة استيفاء المعايير العلمية للمسابقة وتحكيم البحوث والكتب المقدمة، وتقييمها لأغراض المسابقة.

وتنوّعت الموضوعات المقدَّمة في المسابقة لتشمل قضايا معاصرة بالغة الأهمية من منظور قانوني، مثل علوم الفضاء، والاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة، ودور الشركات الناشئة، والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشادت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، بالمستوى الرفيع للأعمال المقدمة، مؤكدةً أن المسابقة تأتي في إطار إستراتيجية المعهد لتعزيز المعرفة القانونية، ودعم الابتكار البحثي الذي يواكب التحولات القانونية والقضائية في إمارة دبي، ويُسهم في رفد المكتبة القانونية بإصدارات علمية متخصصة.

وقالت: "نحن فخورون بما قدمه المشاركون من رؤى قانونية متقدمة، خاصة في الموضوعات التي تمس مستقبل العدالة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة، وهو ما يعكس نضجاً فكرياً وبحثياً جديراً بالدعم والنشر".

ومن المقرر أن تنشر الأعمال الفائزة من خلال دار نشر معهد دبي القضائي بصيغتيها الورقية والرقمية، حيث تُصدر الكتب الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى ضمن "سلسلة الدراسات والبحوث"، وتُنشر البحوث الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى ضمن عدد خاص من "مجلة المعهد العلمية المحكّمة". كما سيُتاح نشر الأعمال المؤهلة غير الفائزة ضمن المجلة وفق إجراءات النشر المعتمدة، في بادرة تقدير لمستوى المشاركات.