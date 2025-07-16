9.1 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في النصف الأول

الشارقة في 16 يوليو/ وام/ سجّل مطار الشارقة الدولي أداء تشغيليا قويا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد المسافرين إلى 9,110,397 مسافرا، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت 8,313,811 مسافرا.

كما شهدت حركة الطائرات نمواً بنسبة 4.3%، لتصل إلى 54,953 حركة، مقابل 52,695 حركة خلال النصف الأول من العام الماضي.

كما حققت عمليات مناولة شحن البضائع نموًا قياسيًا بنسبة 6.36%، بإجمالي 102,427 طن، ما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية للمطار وكفاءته العالية في مواكبة النمو المستمر في حركة السفر الإقليمية والدولية.

وأكّد سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن هذه النتائج تعكس ثمرة الاستثمارات المتواصلة والتعاون المثمر مع الشركاء الإستراتيجيين، في سبيل ترسيخ مكانة المطار ضمن قائمة أفضل 5 مطارات إقليمية، وتعزيز ريادته في تقديم خدمات متطورة وتجربة سفر سلسة وآمنة.

وأشار إلى أن وتيرة النمو مرشحة للاستمرار، لاسيما مع تنفيذ مشاريع التوسعة الجارية التي سترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 25 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2027.

ولفت إلى أن مطار الشارقة يواكب تطلعات الإمارة كوجهة رائدة للسياحة والأعمال، من خلال خطط تطوير طموحة تشمل تعزيز البنية التحتية، وتبني الحلول الذكية والممارسات المستدامة، بما يعزّز ثقة المسافرين وشركات الطيران، ويوفر تجربة سفر عالمية المستوى.

وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريع تطوير شاملة مدعومة بتوسّع شبكة وجهات المطار، وشراكات إستراتيجية مع شركات طيران إقليمية ودولية، ما يعزّز موقع مطار الشارقة كمحور رئيسي لحركة السفر الجوي يربط بين القارات ويوفّر خيارات مرنة للمسافرين من مختلف الشرائح، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة.