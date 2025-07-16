"العربية أبوظبي" تضيف طائرتين جديدتين إلى أسطولها

أبوظبي في 16 يوليو /وام/ أعلنت "العربية أبوظبي" تعزيز أسطولها بإضافة طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320، ليصل إجمالي عدد طائرات الأسطول إلى 12 طائرة وذلك ضمن خططها المستمرة للنمو والتوسع.

وأعلنت الشركة عن خططها لإضافة طائرتين إضافيتين من طراز إيرباص A320 قبل نهاية عام 2025 لترتفع بذلك القدرة التشغيلية للشركة بنسبة 40%، ما يعزز التزام "العربية أبوظبي" المتواصل بدعم نمو قطاع الطيران في العاصمة فضلاً عن الإسهام في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن تعزيز أسطول "العربية أبوظبي" بإضافة طائرات جديدة يأتي ضمن خطط الشركة للتوسع ويعكس التزامها المتواصل بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع شبكة وجهاتها لتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي الاقتصادي من وإلى العاصمة أبوظبي.

وأضاف إن زيادة الطاقة التشغيلية بنسبة 40% خلال العام الجاري، تمثل خطوة مهمة تسهم في دعم مسيرة النمو الاقتصادي والسياحي لإمارة أبوظبي وتؤكد التزام "العربية" المستمر بتقديم تجربة سفر موثوقة.

وكانت "العربية أبوظبي" عملت في فترة سابقة على توسيع شبكة وجهاتها من خلال إطلاق رحلات مباشرة جديدة إلى يريفان وألماتي وسيالكوت إنطلاقاً من العاصمة، ما يعزز حضورها في الأسواق الرئيسية.

وتًسير الناقلة حالياً رحلات مباشرة إلى أكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية وأوروبا الشرقية، لتوفر خيارات سفر سلسة للمقيمين ورجال الأعمال والزوار.