فتح باب التسجيل في برنامج "دبي أم آي تي ديزاين أكس دبي"

دبي في 16 يوليو /وام/ أعلنت واحة دبي للسيليكون، اليوم، فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة من برنامج مسرّعة "دبي أم آي تي ديزاين أكس" الذي تُنظمه بالتعاون مع "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا – MIT" و"جلوبال جروث هب"، وتنطلق فعالياته في 20 أكتوبر المقبل وتستمر لغاية 28 يناير 2026، في واحة دبي للسيليكون.

ويهدف البرنامج بدفعته الثالثة إلى اختيار 12 فريقاً مُبتكراً لتطوير حلول مستدامة للتحديات الحضرية الملحة في خمسة قطاعات حيوية، تشمل العقارات والتصميم والهندسة المعمارية والنقل واللوجستيات والاستدامة والصحة، ما يتيح للفرق المشاركة تطوير حلول شاملة للمدن الذكية والمرنة.

ويأتي إطلاق هذه الدفعة استكمالاً للنجاح الذي حققه البرنامج خلال دفعتيه السابقتين، حيث فاز فريق "أوثالو" من الدفعة الأولى باستثمار قيمته 200 ألف دولار عن تقنيتهم الرائدة والمبتكرة التي تعالج أزمة النفايات البلاستيكية، وتعيد توظيفها في بناء منازل لمجتمعات تعتبر من الأكثر حرماناً حول العالم، بينما توّج فريق "theion" بطلاً للدفعة الثانية لإحرازه تقدماً رائداً في تكنولوجيا بطاريات الكريستال والليثيوم والكبريت، وحصل على 100 ألف درهم كتمويل بالإضافة إلى تأسيس أعماله لمدة عام كامل في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك"، أحد مبادرات واحة دبي للسيليكون.

وقال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، إن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج مسرّعة "دبي أم آي تي ديزاين أكس" يعد واحدة من المبادرات المهمة في مسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار المستدام وريادة الأعمال التحويلية، من خلال جذب أفضل العقول والمواهب العالمية وتمكينها من تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحضرية المعاصرة، تماشياً مع رؤية الإمارات 2071 وخطة دبي الحضرية 2040.

من جانبه، قال جيلاد روزنزويج، المدير التنفيذي لـ "DesignX" في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن المعهد يُواصل شراكته الإستراتيجية مع "دييز" من خلال برنامج مسرّعة "ديزاين أكس" الذي ينظمه في واحة دبي للسيليكون، وإن اختيار دبي كموطن لهذا البرنامج يؤكد مكانتها بوصفها محركاً للتطوير التكنولوجي والاستدامة في المنطقة.

وسيحصل المشاركون في البرنامج على التوجيه من أعضاء هيئة التدريس في "معهد ماساتشوستس" وخريجيه، إضافة إلى دعم الطلاب المتدربين في المعهد، والاستفادة من ورش العمل المُتخصّصة ودليل البرنامج التفاعل MITdesignX، بما يضمن تحقيق جميع الشركات الناشئة المشاركة نجاحات سريعة نحو تطبيق ابتكاراتها.

وسيحظى الفريق الفائز على دعم مالي تقديراً لقوة حلوله وإمكانية تأثيرها في إعادة تشكيل المدن، بينما ستحصل خمسة فرق إضافية على فرصة تأسيس أعمالها مجاناً في واحة دبي للسيليكون، ودخول سوق دولة الإمارات من خلال المنظومة المؤسسية الواسعة للمناطق الاقتصادية الثلاث التابعة للسلطة وتشمل المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون و"دبي كوميرسيتي".

ويُوفر البرنامج للفرق المختارة وصولاً مجانياً على مدار الساعة إلى مساحات العمل المتطورة في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، بالإضافة إلى تخفيضات في رسوم إعداد التراخيص للفرق المؤهلة. وتمتد فترة التسجيل في هذه الدفعة حتى 15 أغسطس المقبل.