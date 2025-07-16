"الفرية" وبنك أبوظبي الأول ينفّذان زيارة إنسانية لكبار المواطنين والمقيمين

أبوظبي في 16 يوليو /وام/ نفّذ فريق "الفريّة" بدعم من صندوق الوطن، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، زيارة إنسانية إلى عدد من كبار المواطنين والمقيمين من المرضى في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وذلك ضمن مبادرات "عام المجتمع 2025".

وجاءت الزيارة في إطار مبادرة فريق "الفريّة" تحت عنوان "ما عليكم باس"، والتي تهدف إلى بث الطمأنينة في نفوس المرضى، وتعزيز جودة حياتهم من خلال تقديم الدعم المعنوي والنفسي، وإظهار مشاعر الاهتمام والرعاية المجتمعية.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن هذه المبادرات المجتمعية تسهم بشكل فعّال في تحسين تجربة المرضى داخل المستشفيات، مؤكداً حرص المدينة على دعم الأنشطة التي تعزز الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، وترسخ روح الشراكة مع المؤسسات المجتمعية.

وأكدت مروة آل رحمة، نائب الرئيس ورئيس قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول، أن مشاركة البنك في هذه الزيارة الإنسانية تأتي ضمن مبادرات "عام المجتمع 2025" التي ينفذها، وتندرج في إطار التزامه الدائم بالمسؤولية المجتمعية وسعيه لإحداث أثر مستدام في حياة أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن دعم فئة كبار المواطنين والمقيمين يمثل أولوية ضمن برامجه المجتمعية.

ومن جانبه، قال حسين المنصوري، قائد فريق "الفريّة"، إن هذه الزيارة تأتي في إطار أنشطة الفريق الهادفة إلى تعزيز القيم الإنسانية، وترسيخ مفهوم الدعم المعنوي في البيئات الصحية والرعائية، مشيراً إلى أن مشروع "الفريّة" يضم العديد من المبادرات المخصصة لكبار المواطنين والمقيمين، ويدعمهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية.