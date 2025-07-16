النسخة التاسعة من "مهرجان الذيد للرطب" تنطلق في 23 الجاري

الشارقة في 16 يوليو /وام/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اكتمال الاستعدادات لإطلاق الدورة التاسعة من "مهرجان الذيد للرطب"، في مركز إكسبو الذيد، من 23 إلى 27 يوليو الجاري، بمشاركة واسعة من مزارعي النخيل ومنتجي الرطب من إمارات الدولة، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة المتخصصة في القطاع الزراعي.

ويعد المهرجان أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والتراثية والزراعية التي تحرص غرفة الشارقة على تنظيمه سنويا، بهدف تعزيز الاهتمام بزراعة النخيل وتحسينها وتشجيع أصحاب المزارع على تبني أفضل الممارسات في حماية النخيل ورفع جودة المنتج، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

وسيتضمن المهرجان هذا العام عدداً من المسابقات التي خصصت لها جوائز قيّمة ستوزع على الفائزين والمصنفة ضمن فئات رئيسية هي مسابقات مزاينة الرطب، ومسابقة الليمون والتين، ومسابقة الخرايف للأطفال، ومسابقة مزاينة رطب المنازل للنساء فقط.

كما سيشهد المهرجان عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل حول أساليب الزراعة الحديثة وكيفية العناية بشجرة النخيل، بهدف تشجيع الابتكار في الممارسات الزراعية وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، أن المهرجان يجسد رؤية إمارة الشارقة في تعزيز الأمن الغذائي المستدام والاهتمام بالزراعة والاستفادة من التقاليد والخبرات المتوارثة والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل منصة حيوية لتعزيز النهضة الزراعية الشاملة في الشارقة ودعم المزارعين وترسيخ مكانة الذيد كوجهة سياحية وزراعية رائدة.

وأشار إلى أن الغرفة تُسخر إمكاناتها كافة لتعزيز أهمية هذا الحدث الذي يعكس التزام الإمارة بتنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين المحليين، إلى جانب دوره في إبراز جودة إنتاج الشارقة من الرطب، ما يسهم في الحفاظ على التراث الإماراتي ويدعم استدامة زراعة النخيل، مضيفاً أن الحدث يتيح للمزارعين فرصة التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات التي تقدمها الشركات الزراعية المشاركة.

وتبدأ فعاليات المسابقات في 23 يوليو بمسابقات رطب المنازل والليمون والتين ورطب الخرايف، ويُخصص يوم 24 يوليو لمزاينة رطب الخنيزي، يلي ذلك يوم 25 يوليو مزاينة رطب الخلاص، فيما تقام مزاينة رطب الشيشي في 26 يوليو.

ويختتم المهرجان فعالياته في 27 يوليو بإعلان الفائزين في مسابقتي "نخبة الذيد العامة" و"نخبة الذيد الخاصة" بالإمارات الشمالية.

يشار إلى أن مهرجان الذيد للرطب شهد تنظيم مسابقة "بشارة القيظ" التي أطلقتها غرفة الشارقة لأول مرة هذا العام كمبادرة بالتزامن مع التحضيرات لانطلاق المهرجان، وذلك بهدف تكريم المزارعين السبّاقين في العناية بأشجارهم لتقديم أجود أنواع الرطب المبكر والاحتفاء بقدوم "القيظ" الذي يحمل معه بداية موسم جديد لثمار الرطب؛ حيث شهدت المسابقة إقبالاً عكس وعي المزارعين بأهمية التنافس لتحقيق الجودة في زراعة النخيل.