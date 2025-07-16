"شمس" تبحث فرص التعاون مع مجموعة الصين للإعلام

الشارقة في 16 يوليو/ وام / بحثت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، خلال لقائها اليوم بمقرها، وفداً من مجموعة الصين للإعلام (CMG)، آفاق التعاون الإستراتيجي بين الجانبين وتعزيز الشراكة في مجالات الإعلام الرقمي والتدريب الإعلامي والتطوير التقني.

حضر اللقاء سعادة راشد عبدالله العوبد المدير العام للمدينة "شمس"، والسيدة مو لي المدير العام لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط، بجانب وفد رفيع المستوى من الجانبين، ناقشوا سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتوسيع نطاق الشراكة بين المؤسستين.

وأكد الجانبان، أن اللقاء عكس تطابقاً في الرؤى حول أهمية بناء شراكات إستراتيجية تدعم الابتكار وتستثمر في مستقبل الإعلام، كما أجمعا على أن هذا التفاهم المتبادل يمهّد الطريق لإطلاق مشروعات مستقبلية تخدم التبادل الثقافي والتقني بين الإمارات والصين الشعبية، وتفتح آفاقا جديدة في مجالات الإعلام الرقمي والتدريب وصناعة المحتوى.

وشملت الزيارة عرضا تقديميا شاملا عن "شمس" ومبادراتها النوعية مع تسليط الضوء على مشروع استوديوهات "شمس" والذي يجري العمل على تطويره كمساحة متكاملة للإبداع والإنتاج السينمائي، بما يفتح المجال أمام صنّاع المحتوى والمنتجين من مختلف أنحاء العالم لإخراج أعمالهم في بيئة احترافية مرنة مصممة وفق أعلى المعايير.

واطلع الوفد الزائر على عدد من المرافق الحيوية شملت غرفة البودكاست ومناطق التدريب والابتكار، إلى جانب تعريف الوفد الزائر بمبادرات إبداعية رائدة مثل "حكاية – غرفة الكتابة"، وغرفة المؤثرين، التي لقيت اهتماماً وتقديراً من الجانب الصيني لما تحمله من رؤى متقدمة في دعم المواهب وصنّاع المحتوى.