الجوكر ينضم إلى شهاب في دور الـ16 ببطولة العالم للسنوكر بالبحرين

المنامة في 16 يوليو / وام / تأهل محمد الجوكر، لاعب منتخب الإمارات الوطني للسنوكر، إلى دور الـ16 في فئة "الماسترز" ضمن بطولة العالم للسنوكر، المقامة حاليا في العاصمة البحرينية "المنامة"، بعد فوزه على البحريني بونيت صقر بنتيجة 3-1 في منافسات دور الـ24.

وبذلك ينضم الجوكر إلى زميله محمد شهاب، الذي كان قد ضمن تأهله إلى المرحلة ذاتها، حيث يلتقي الجوكر مع الأفغاني صالح محمدي، فيما يواجه شهاب الباكستاني محمد عاصف في الدور المقبل.

وفي فئة الناشئين تحت 17 سنة، خسر لاعب المنتخب محمد عمر الرميثي مباراتيه أمام البولندي ويتلود بيسترزيسكي والباكستاني محمد حسنين، ضمن منافسات الدور الأول.

يشارك في البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر من 13 إلى 24 يوليو الجاري، نخبة من اللاعبين من 26 دولة، وتضم منافسات لفئات "الماسترز"، و"6 كرات"، و"الناشئين".