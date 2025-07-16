الصين تُدخل الذكاء الاصطناعي في تدريب السائقين

تشجيانغ في 16 يوليو /وام/ أطلقت مدينة جينهوا، في مقاطعة تشجيانغ الصينية، أول مدرسة قيادة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة وسلامة تدريب السائقين خلال موسم العطلة الصيفية الذي يشهد ذروة الإقبال على تعلم القيادة.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن المدرسة الجديدة تعتمد على نظام تدريبي متكامل يضم مركبات ذكية مزوّدة بـ 16 رادارًا وأجهزة بصرية وأنظمة ذكية تعمل بمثابة "عيون" و"أدمغة" للسيارة، ما يمكّن "مدرب الذكاء الاصطناعي" من توجيه المتدرب بشكل مباشر دون وجود مدرب بشري على المقعد المجاور.

ويتميز النظام بقدرات تفاعل متقدمة بين الإنسان والحاسوب، إضافة إلى إجراءات أمان مُعدة مسبقًا لضمان سلامة المتدربين طوال فترة التدريب.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مقاطعة تشجيانغ، لدعم بناء مدارس قيادة ذكية، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى قطاع تدريب القيادة، بما يسهم في رفع مستوى الذكاء التشغيلي والكفاءة في هذا المجال الحيوي.