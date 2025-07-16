معرض "آي بي إس" يعرض مستقبل العقارات الذكية في دبي

دبي في 16 يوليو / وام / ينظّم مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض آي بي إس (IPS) في أبريل 2026، بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين والمستثمرين ومزودي الخدمات العقارية من مختلف أنحاء العالم، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتطوير العقاري الذكي والمستدام.

يشكل المعرض منصة شاملة تستعرض أحدث المشاريع السكنية والتجارية والفندقية، وحلول التمويل، وأنظمة الملكية المتنوعة، إضافة إلى التقنيات الذكية في إدارة المباني والعقارات، ضمن رؤية تستند إلى الابتكار والاستدامة ومفاهيم الاقتصاد الرقمي.

وحقق المعرض في دورته الحادية والعشرين، التي عُقدت في أبريل 2025، مشاركة أكثر من 300 جهة عارضة من 45 دولة، واستقطب ما يزيد على 30 ألف زائر، ما يعكس مكانته العالمية كحدث عقاري بارز يجمع تحت مظلته أبرز اللاعبين في القطاع.

وتشمل نسخة 2026 خمس منصات رئيسية، وهي "عقارات آي بي إس"، و"مدن آي بي إس المستقبلية"، و"آي بي إس ستارتب وبروبتيك"، و"آي بي إس للتصميم"، و"خدمات آي بي إس"، إلى جانب تنظيم مؤتمر للمستثمرين المؤسسيين، ومنطقة PropTech للشركات الناشئة، وأجنحة دولية تسلط الضوء على الفرص العقارية في مختلف الدول.

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس معرض IPS، أن المعرض يُعد منصة إستراتيجية تواكب تطلعات السوق العقاري محليا وعالميا، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية في دبي، وقال : نركز في نسخة 2026 على تعزيز مشاركة الأسواق الناشئة، وتقديم تجارب تعكس روح الابتكار، وتوسيع مجالات التعاون بين المستثمرين والمطورين.

وأشار إلى أن التوجهات الجديدة للمعرض تنسجم مع إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن عالميا في جودة الحياة والفرص الاستثمارية.

وتأتي الدورة الجديدة في ظل أداء قوي للأسواق العقارية في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة ببيئة تشريعية مرنة وثقة متزايدة من المستثمرين، وتوسع المشاريع النوعية، ما يعزز دور القطاع كأحد المحركات الرئيسة للنمو وجذب الاستثمارات.