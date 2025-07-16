"طرق دبي" تفوز بجائزة السلامة الدولية 2025

دبي في 16 يوليو / وام / فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة السلامة الدولية لعام 2025، التي يمنحها مجلس السلامة البريطاني، عن فئة الريادة في إدارة الصحة والسلامة بمواقع العمل، حيث نالت الهيئة درجة الامتياز تقديراً لجهودها في حماية الكوادر البشرية والأصول وتعزيز الرفاهية في بيئة العمل.

ووقع الاختيار على الهيئة من بين مشاركات تمثل 45 دولة حول العالم، بعد أن أبرزت في ملفها المقدم للجائزة الإجراءات والممارسات المتبعة لديها في تعزيز الصحة والسلامة المهنية، ودعمها المستمر لثقافة الرفاه المؤسسي في جميع مواقع العمل التابعة لها.

ويعكس هذا التقدير التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية، بما يتماشى مع أهداف الخطة الإستراتيجية 2024 - 2030، وخاصة في محاور الصحة والسلامة والأمن، وتعزيز سلامة التنقل وأمن الأصول.

وتُعد جائزة السلامة الدولية من أبرز الجوائز العالمية في هذا المجال، ويشرف عليها مجلس السلامة البريطاني في المملكة المتحدة.

وبلغ عدد المؤسسات المشاركة في نسخة 2025 نحو 874 جهة من مختلف القطاعات، من بينها البناء، والتصنيع، والنفط والغاز، والطاقة، والمرافق.

ويحتفي مجلس السلامة بالجائزة في دورتها السابعة والستين، لتكريم المؤسسات التي تميزت في منع إصابات العمل والأمراض المهنية، وتبني نهج شامل للصحة النفسية والرفاهية في بيئة العمل، بما يعكس التزاماً مؤسسياً راسخاً وجهوداً مستدامة في هذا المجال الحيوي.